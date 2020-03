Luca Argentero: “Non perdiamo la speranza e l’entusiasmo” e dà appuntamento a stasera

Luca Argentero a La vita in diretta ha dato a tutti appuntamento a stasera con la sua fiction DOC – Nelle tue mani. Non avrebbe mai immaginato che potesse andare in onda in un momento così particolare ma è una coincidenza che spera possa rendere omaggio ancora di più a chi in questo momento è in prima linea negli ospedali. Stasera racconterà la storia vera di un medico che ha perso 12 anni della sua memoria ma Luca si appresta a raccontare un eroismo che è di tutti i giorni. “Spero di avere indossato quel camice con tutto il rispetto, è sotto gli occhi di tutti il ruolo fondamentale che i medici ricoprono”. Si riferisce ovviamente alla attuale emergenza sanitaria ma anche a ogni altra giornata che il suo protagonista e gli altri come lui affrontano sempre. Tanti i lati umani che vedremo nella fiction ma Luca Argentero ha recitato anche in tante commedie e oggi c’è bisogno anche di questo, di leggerezza, di poter sorridere ancora. E’ questo uno dei messaggi dell’attore.

LUCA ARGENTERO A LA VITA IN DIRETTA

“Oltre al sorriso non bisogna perdere la speranza e l’entusiasmo e mi sembra che il nostro popolo si stia dimostrando all’altezza della situazione sotto tutti i punti di vista e soprattutto su quello emotivo sin dai primi giorni”. Luca parla dell’unione, della voglia degli italiani di aiutare gli altri anche solo con una canzone. “Ho tanti amici che su internet hanno iniziato anche a leggere per gli altri e trovo che in questo siamo assolutamente speciali”.

Speciale lo è davvero anche Argentero che confida anche un’altra passione, quella per l’orto. Adora soprattutto coltivare i pomodori. E’ fortunato, vive nella campagna umbra, può farlo. Lui non si sente poi così speciale ma è felice stasera di dare appuntamento a tutti su Rai 1 in prime time.