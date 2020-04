Maurizio Aiello e Patrizio Rispo in attesa di Un posto al sole cucinano ma c’è tanta tristezza

Anche oggi Storie Italiane ha avuto ospiti a distanza personaggi molto amati dal pubblico: Maurizio Aiello e Patrizio Rispo, grandi protagonisti anche di Un posto al sole. La soap italiana ha terminato le puntate inedite, lo stop sul set è arrivato anche per loro come per tutti e Unpas adesso va in onda su Rai 3 con le vecchie puntate. Non si sa quando torneranno a lavorare, si spera presto ma Patrizio e Maurizio ne parlano poco, confessano la mancanza di quella che è per loro una vera famiglia. Patrizio Rispo tenta di distrarsi cucinando, in casa se ne occupa lui ma ormai anche quello spazio gli sta stretto, non è la vita che aveva prima e anche se è consapevole di essere una persona fortunata, di dovere solo restare a casa, non è facile per chi era abituato da sempre a un’altra vita, al lavoro. Siamo tutti nella stessa situazione e anche Maurizio Aiello non nasconde quanto sia difficile anche per lui questo periodo.

MAURIZIO AIELLO A STORIE ITALIANE, SORRIDE PER I FIGLI

Viviamo tutti gli alti e bassi di cui parla Aiello, momenti di serenità che si alternano a momenti di sconforto, ed è un bene parlarne. Come tutti anche Maurizio si fa forza nei momenti più duri della giornata perché ha due figli a cui deve sorridere, a cui non deve fare sentire il peso di questa emergenza, sono troppo piccoli. Due bambini bellissimi, Ludovica di 8 anni e Matteo che ha solo 3 anni e mezzo.

A Storie Italiane sottolinea che ai bambini è stato tolto tutto, sono quelli che soffrono più di tutti, non hanno più i giochi all’aperto, gli amici, la scuola ed è difficile inventare ogni giorno qualcosa di nuovo ma ne hanno bisogno. Passerà presto e tutto tornerà un po’ alla volta non come prima ma apprezzeremo ogni piccola cosa.

