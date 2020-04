La Via Crucis di Papa Francesco in diretta su Rai 1 il 10 aprile 2020: come vederla in tv e streaming

La settimana Santa è iniziata in modo anomalo e sicuramente eccezionale, come mai prima era accaduto, la scorsa domenica quando Papa Francesco in una basilica di San Pietro completamente vuota ha benedetto le palme e celebrato la Santa Messa. E si continua ancora con tutti i riti della settimana Santa che potranno essere seguiti in tv. La Rai e Tv2000 rivoluzionano il loro palinsesto anche per dare più spazio a tutti i riti della settimana Santa che i fedeli potranno seguire stando nelle loro case. Oggi, venerdì Santo, venerdì di Passione, Rai1 offre un palinsesto dedicato;

si comincia dall’appuntamento speciale con “A sua immagine: La Via Crucis dell’ Italia e del Mondo”, alle 14.10, condotto da Lorena Bianchetti. Sarà l’occasione – soprattutto in questo momento di sofferenza – per raccontare le storie di ordinaria passione di sacerdoti, medici, gente comune dell’Italia e del mondo. Partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri, don Luigi Ciotti, don Marco Pozza, don Davide Banzato, Chiara Amirante e don Maurizio Patriciello.

Alle 18.00 RaiNews24 seguirà in diretta i preparativi della Via Crucis con il commento in studio della vaticanista Vania De Luca e la testimonianza di Monsignor Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna.

Vediamo nel dettaglio come seguire in diretta tv e streaming la Via Crucis con Papa Francesco da Roma. Una Via Crucis diversa dal solito, senza fedeli e in diretta da San Pietro, a Roma, non dal Colosseo.

LA VIA CRUCIS CON PAPA FRANCESCO IN DIRETTA DA SAN PIETRO SU RAI 1

Alle 20.30, subito dopo il Tg1, Bruno Vespa sarà in diretta con “Corona di spine-Speciale Venerdì Santo”, dalla postazione vicino al Colosseo, tappa della Via Crucis, domani deserta, racconterà il calvario di chi ha perso la vita a causa del coronavirus.

Alle 20.50 la diretta Tg1-Rai Vaticano dal Sagrato della Basilica di San Pietro, dove Papa Francesco per la Via Crucis. Il Tg1 seguirà il Santo Padre da studio, con il commento del vaticanista Ignazio Ingrao insieme a Padre Filippo Di Giacomo. Per i radioascoltatori, la diretta della Via Crucis sarà anche su Rai Radio1 con il commento di Luciano Cozzolino.

Alle 22.30 riprenderà la linea Bruno Vespa con la seconda parte dello speciale “Corona di Spine” oltre alle testimonianze dei pazienti, collegamenti da remoto con il Vescovo di Brescia, Monsignor Tremolada, con Monsignor Fisichella, con i medici dell’ospedale San Matteo di Pavia, e con il virologo Walter Ricciardi.

A seguire alle 23.30 Rai Vaticano proprone uno speciale per riflettere sul significato della Croce e della Resurrezione al tempo della pandemia e della paura, del dolore e della preghiera globale. Tanti gli spunti: dai sette anni di Pontificato, di Papa Francesco i luoghi della Cristianità chiusi ai fedeli. Da Milano, con la mostra sulla Passione dei grandi artisti francesi, a Napoli, con la suggestione del Cristo Velato. E ancora, la voce del Silenzio, da un antico monastero calabrese e il coraggio di Suor Rita Giaretta, nel casertano, che, con le “sue” ragazze strappate alla strada, produce mascherine.

La serata si chiuderà a mezzanotte con il contributo di Rai Cultura che ripropone il Requiem di Giuseppe Verdi eseguito dall’Orchestra Sinfonica della Rai diretta da Carlo Maria Giulini, registrato all’Auditorium del Lingotto di Torino nel 1998, con il soprano Maria Dragoni, il mezzosoprano Katya Litting, tenore Stuart Neill e basso Peter Mikulas. Il coro è quello dell’Orchestre de Paris.

COME SEGUIRE LA VIA CRUCIS IN DIRETTA TV E STREAMING

La Via crucis con Papa Francesco andrà in onda in diretta, in tutto il mondo, alle 21 su Rai 1. Potrà essere seguita in tv anche su Tv2000 ( canale 28 del digitale terrestre).

Si potrà seguire la Via Crucis anche in streaming, sul sito della Rai o sull’App RaiPlay. Sarà possibile seguire in streaming anche su YouTube sul canale ufficiale del Vaticano e anche su tutti i social ufficiali del Vaticano.