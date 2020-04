A Sua Immagine in onda venerdì Santo al posto de La vita in diretta alle 14,10 su Rai 1

Cambia il palinsesto del 10 aprile 2020 per quello che riguarda il day time di Rai1. Sarà un venerdì santo che passerà nella storia quello che vivremo domani. Tutti a casa, a pregare in questo giorno così significativo per i cristiani di tutto il mondo. Nessuna adorazione nelle chiese, nessuna processione del venerdì Santo, nessun rito . La via Crucis del Papa ci sarà ma non dal Colosseo, ma da piazza San Pietro. La Rai si prepara a vivere questa giornata che resterà nella storia. E lo fa cambiando anche la sua programmazione. Al posto de La vita in diretta andrà in onda alle 14,10 una puntata speciale di A sua immagine.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini tornano poi alle 16,50.

LEGGI QUI: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SANTA IN TV

A SUA IMMAGINE PUNTATA SPECIALE VENERDI’ 10 APRILE 2020

Un Venerdì Santo che l’Italia non ha mai vissuto. Una via crucis costellata di sofferenza e più di 16mila morti da Covid-19. Ra1 propone uno speciale di “A sua immagine”, condotto da Lorena Bianchetti, in onda venerdì 10 aprile alle 14.10, con la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri, don Luigi Ciotti, don Marco Pozza, don Davide Banzato, Chiara Amirante e don Maurizio Patriciello, che daranno una lettura dei nostri tempi. Storie di ordinaria passione di sacerdoti, medici, gente comune dell’Italia e del mondo saranno di esempio e speranza. Un’infermiera, una poliziotta, un camionista, un operatore della Croce Rossa, un senza fissa dimora, un volontario della Protezione Civile, guideranno, come simbolo dell’Italia solidale, nella lettura dei brani del Vangelo che scandiranno le tappe della Via Crucis dell’Italia e del mondo.

Alle 15,40 come di consueto andrà in onda Il Paradiso delle signore.

Vi ricordiamo che sempre su Rai 1 andrà in onda la Via Crucis in diretta alle 21; prima una puntata speciale di Porta a Porta che proseguirà anche dopo la Via crucis.