La settimana Santa in tv: le celebrazioni con Papa Francesco su Rai 1 e Tv2000

Oltre 7 milioni di italiani per la Messa della domenica delle Palme in diretta su Rai 1. Un ascolto eccezionale per un periodo che resterà nella storia. Mai prima le celebrazioni della settimana Santa erano state fermate a causa di una pandemia come quella che negli ultimi mesi ha colpito il mondo intero. La settimana Santa nel silenzio di Piazza San Pietro, nelle celebrazioni sobrie in compagnia di Papa Francesco che ci guida in questo periodo di smarrimento. Davanti alla tv per tutta la settimana Santa: dal giovedì per l’ultima cena alla via Crucis. La settimana Santa è in tv con tutti i riti e le celebrazioni che potranno essere seguiti da casa. Sarà una Pasqua che resterà nella storia ma che si può vivere con la stessa fede, pregando, anche dal salotto della nostra casa, dalle camere di un ospedale, dalle camerette di una casa di riposo, dalla cella di un carcere.

Vediamo nel dettaglio il calendario con tutti gli appuntamenti della settimana Santa.

GIOVEDI’ SANTO APPUNTAMENTO SU TV 2000: L’ULTIMA CENA

Il Giovedì Santo, 9 aprile, la Messa nella Cena del Signore sarà alle 18. La Congregazione per il Culto divino ha stabilito che «la lavanda dei piedi, già facoltativa, si ometta» e «al termine della Messa nella Cena del Signore si ometta anche la processione e il Santissimo Sacramento si custodisca nel tabernacolo».

Non è in calendario la Messa crismale. A riguardo di questa Messa per l’orbe cattolico il dicastero vaticano ha stabilito che «valutando il caso concreto nei diversi Paesi, le Conferenze episcopali potranno dare indicazioni circa un eventuale trasferimento ad altra data».

La messa delle 18 sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Tv2000.

VENERDI’ SANTO LA VIA CRUCIS IN PIAZZA SAN PIETRO

18:00 – 19:15 Celebrazione della Passione su Tv2000

La Pasqua 2020 passerà di certo nella storia. Ed è storica la decisione di non fare la Via Crucis al Colosseo. Quest’anno sarà Piazza San Pietro ad accogliere a Via Crucis. Prima e dopo la Via Crucis andrà in onda una puntata speciale di Porta a Porta su Rai 1.

Ore 20:50 La via Crucis su Rai 1 e su Tv2000

Rito della Via Crucis presieduto da Papa FrancescoIn Mondovisione, dal Sagrato della Basilica di San Pietro rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco

Alle 23,30 Rai 1 – Rai Vaticano presentano Viaggio nella Chiesa di Francesco Speciale Venerdì Santo

SABATO SANTA MESSA DELLA VIGILIA DI PASQUA

Sabato dopo il Tg1 una nuova puntata di Porta a Porta che precede la Messa della Vigilia.

Ore 20:50 su Rai 1 e su Tv2000-Veglia Pasquale nella notte Santa celebrata da Papa FrancescoIn diretta dalla Basilica di San Pietro Veglia Pasquale nella notte Santa celebrata da Papa Francesco – Celebrazione della Veglia dall’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro.

DOMENICA DI PASQUA SANTA MESSA AL MATTINO CON PAPA FRANCESCO

Domenica di Pasqua Santa Messa con Papa Francesco in diretta alle 11 su Rai 1 e Tv2000

Santa Messa di Pasqua celebrata da Papa Francesco e Benedizione Urbi et OrbiBasilica di San Pietro. Santa Messa per una Pasqua di Resurrezione celebrata da Papa Francesco Messaggio Pasquale e Benedizione Urbi et Orbi – A cura del TG1, Rai Vaticano

Le celebrazioni possono inoltre essere seguite in streaming anche su YOUTUBE sul canale ufficiale del Vaticano.

