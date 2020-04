Belen Rodriguez, nel messaggio per Verissimo le sue riflessioni su questo periodo (Foto)

Ha scritto tanto Belen Rodriguez in questo periodo e scherzando nel suo messaggio per Verissimo confida che potrebbe scrivere addirittura un libro. Solo una battuta perché sono lettere che resteranno a lei e alla sua famiglia. “E’ dura, è difficile, è stato complicato ed è ancora complicato perché non è ancora finito e penso che ci porteremo dietro gli strascichi per un po’”. Si sente fortunata Belen, è in quarantena con la sua famiglia e non può non pensare a chi è solo in casa, a chi non ha nessuno che faccia loro da mangiare o un po’ di compagnia. C’è soprattutto Santiago che porta tanta allegria in casa. “Chi si può permettere un po’ di riflessione, perché tra virgolette è tranquillo, può essere un momento di crescita, per farsi tante domande e capire se stiamo facendo quello che vogliamo fare e anche per conoscere meglio noi stessi”. E’ il mondo di tutti che è sempre andato troppo in fretta: “A volte non abbiamo opzioni per lavoro o per responsabilità però sono riflessioni sempre belle da fare”.

LA QUARANTENA DI BELEN TRA CUCINA E ALLENAMENTI

“Mi alleno, cucino, quello che facciamo un po’ tutti ma mi sono messa a scrivere, ho scritto a me stessa, a mio figlio, alla mia famiglia, a mio marito e sono cose che mi rimarranno di questo periodo e ci sono riflessioni che mi stanno facendo bene. Spero che finisca tutto presto e che si possa tornare alla nostra amatissima e sottovalutata normalità”.

E’ difficile per tutti, per altri magari solo noia mentre c’è chi sta perdendo tanto e ha più paura del futuro. La Rodriguez non dimentica nessuno nel suo messaggio, sa bene che c’è chi si rialzerà subito e chi avrà tante difficoltà perché magari non avrà più un lavoro o la sua piccola impresa. “Cercate di essere pazienti che finirà, prima o poi tutto questo finisce”.