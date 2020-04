Belen confessa il male che si è inflitta per anni perché voleva essere perfetta (Foto)

E’ così evidente il cambiamento di Belen Rodriguez, una trasformazione che l’ha resa più vera e più bella, anche più simpatica agli occhi di tutti (foto). Sul suo profilo social ha postato il suo senso di libertà, quel velo che solleva al vento e lo sfogo che rivela la nuova donna, finalmente felice ma soprattutto libera. Belen Rodriguez è libera da se stessa, a 35 anni e dopo le cadute della vita e un percorso importante ha capito i suoi errori, quelli che in tanti avevano già intuito ma era lei a dovere comprendere per cambiare, per accettarsi. “Voleva essere la donna perfetta e se non riusciva ci rimaneva male“ parla in terza persona ma parla di lei. La showgirl argentina confida tutto in un post su Instagram.

BELEN RACCONTA IL DOLORE DEL PASSATO ALLA RICERCA DELLA PERFEZIONE, L’ERRORE PIU’ GRANDE

“Addirittura, per giustificarsi, faceva dei giri di corda talmente abili con i quali ti procurava svarioni, e alla fine le credevi. Lei non voleva mentirti, ma solo essere perfetta ai suoi occhi” continua a parlare di una donna misteriosa ma è lei quella donna. Poi la scoperta della libertà: “Quella parola che aveva sempre sentito, le piaceva, era musicale, vissuta sulla sua pelle in altre sfaccettature, ma questa versione era decisamente quella che preferiva“.

Oggi Belen è una donna sicura, ha capito che smettere d vivere per l’accettazione altrui era il suo obiettivo: “Siamo chi siamo, siamo la somma delle nostre storie e di quelle che ci hanno fatto nascere, di quelle che ci circondano, la somma dei nostri errori, la somma del nostro coraggio. E quindi se siamo consapevoli di fare il possibile, ogni giorno, per essere delle brave persone, e non ferirne altre senza un motivo, allora è fatta: siamo noi, siamo così come siamo, esseri imperfetti e ce lo concediamo”. il post parla solo di lei, è un cammino che ha fatto lei verso se stessa fino ad amarsi davvero, finalmente.

