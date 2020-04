Belen e Stefano festeggiano il compleanno di Santiago (Foto)

Tanta fantasia per festeggiare il compleanno di Santiago De Martino e a Belen e Stefano non è mancata insieme agli auguri pieni d’amore per il loro piccolo ometto (foto). Niente festa di compleanno per Santiago De Martino, o meglio una vera festa Belen e Stefano di certo l’hanno prevista al più presto per il loro piccolo ometto che compie 7 anni. L’isolamento nega ai bambini le tanto attese feste di compleanno, tutti devono rinunciare a essere veri protagonisti per un giorno ma non sono mancate le video chiamate degli amichetti di Santiago. Tutti insieme per fargli auguri, per cantare la festosa canzoncina mentre il piccolo De Martino soffiava sulla sua candelina. Una torta semplice, forse fatta in casa, chissà, ma Belen ha dato spazio alla creatività e si è lasciata truccare postando il simpatico tutorial. Il piccolo festeggiato si è tinto tutto il viso di rosso e alla sua mamma ha riservato tanti scarabocchi sulla faccia. Così il suo compleanno è stato ugualmente pieno d’amore e divertimento, in attesa che arrivi la festa vera con tutti i suoi piccoli amici.

COMPLEANNO IN QUARANTENA PER IL FIGLIO DI BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO

“Che la tua vita sia sempre una festa! Te amo cuore mio! Feliz cumpleaños!” ha commentato la showgirl argentina scegliendo tante foto del passato e il suo bambino sotto una pioggia di petali in uno dei luoghi a loro così cari. “Oggi il mio ometto compie 7 anni. Buon compleanno Santi, continua a crescere così piccolo mio, creativo, sensibile ed appassionato. Sono fiero di te. Ti amo tanto, tanto quanto? Come avresti risposto tu qualche anno fa : ‘Tutta la Jungla!'” è la dedica di papà Stefano.

Di certo un compleanno diverso dal solito con tanti momenti di nostalgia apparsi sui social, dalla prima volta che Santiago ha detto mamma e papà ai suoi sorrisi meravigliosi. Stefano ha già confidato che a suo figlio ha spiegato cosa sta accadendo, ovviamente con le parole giuste per un bambino della sua età. Santiago pensa al coronavirus come all’antagonista di un super eroe e non vede l’ora, come tutti, che venga sconfitto. Tanti auguri piccolo!