Serena Rossi a La vita in diretta felice con il figlio Diego in quarantena (Foto)

Una foto bellissima di Serena Rossi con il figlio Diego e Davide Devenuto, uno scatto in bianco e nero accanto all’immagine dell’attrice in collegamento con La vita in diretta (foto). E’ felice Serena, anche in questo periodo così complicato per tutti, lo è perché per la prima volta da quando è nato il suo bambino può stare con lui sempre. Confida che quando lavora trascorre 12 ore fuori casa, il set la tiene spesso lontana da suo figlio e questa è la prima volta che può seguirlo e occuparsi di lui senza sosta. E’ una situazione che la rende felice, non parla delle sue preoccupazioni, anche perché in questo momento si può seguire in streaming 7 ore per farti innamorare, il film che la vede protagonista con Pierpaolo Morelli e che sta dando a entrambi già grandi soddisfazioni.

SERENA ROSSI DOME ABBRACCIATA A SUO FIGLIO DIEGO

“Faccio la mamma a tempo pieno e mi invento ogni giorno lavoretti, recette e non ci fermiamo mai. Sono felice perché con il mio lavoro sono fuori 12 ore al giorno quando giro e non lo vedo tanto. Adesso invece ci addormentiamo e ci svegliamo abbracciati e mi dice che mi ama immensamente e io sono felice così”.

Scherza con Morelli in collegamento anche lui con La vita in diretta, sono amici, c’è un bel feeling tra loro ma non si frequentano lontano dal set, non c’è molto tempo in genere nelle loro vite. Adesso invece è tuto diverso e chi può trae il meglio da questa quarantena che può dare anche tanto.

E’ evidente che anche il legame con Davide Devenuto proceda come sempre a gonfie vele. Stanno insieme da tanti anni, si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, soap che ormai hanno abbandonato entrambi ma che portano sempre nel cuore.