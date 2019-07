Serena Rossi in bikini, senza ritocchi e con la cellulite è bellissima in un mare d’amore con Davide Devenuto (Foto)

Non potrebbe essere più bella di così Serena Rossi che in bikini a Taormina si gode un vero mare d’amore con Davide Devenuto tra coccole e baci in acqua e sulla spiaggia (foto). La rivista Oggi mostra le foto di Serena e Davide in Sicilia, lei ha ricevuto il Nastro Speciale per l’interpretazione di Mia Martini nella fiction Rai Io sono Mia. Quindi una vacanza dolcissima e piena di soddisfazioni ma più di tutto c’è il loro amore che prosegue da 11 anni, da quando si sono conosciuti sul set della soap Un posto al sole. La coppia ha un figlio, Diego, che ha già due anni mezzo. Il feeling tra Davide Devenuto e Serena Rossi è evidente, sembrano due innamorati come tanti, confusi tra i turisti che scoprono le meraviglie dell’isola. 47 anni lui, 33 lei ma la differenza d’età non si nota per niente, si nota invece quanto siano meravigliosi insieme. Incantevole Serena Rossi, una ragazza come tante, una donna come tante che è di certo attenta alla forma fisica ma che non sembra avere ceduto ad alcun ritocco.

SERENA ROSSI IN BIKINI A TAORMINA INNAMORATISSiMA DI DIEGO DEVENUTO

Mentre tantissime sue colleghe sono sempre alla ricerca dell’assurda perfezione e si lasciano andare alla chirurgia estetica, ai ritocchi, alle continue cure per apparire senza un filo di inestetismo, Serena Rossi è meravigliosa con il suo bikini, semplice come la vediamo in ogni suo lavoro, perfetta perché non ha bisogno di addominali scolpiti a tutti i costi, di un lato b che sia come quello che è di tendenza in questo periodo e così via.

Sarà anche per questo che piace tanto e ricorda le grandi attrici del passato. Entra in acqua senza modi da diva, ha freddo e si aggrappa al suo compagno, ride, si diverte, poi fuori si copre per non scottarsi. Ad ottobre la rivedremo al cinema in Brave ragazze, a dicembre doppierà Anna in Frozen e poi tanto altro ancora, è ormai lanciatissima dopo aver dimostrato tutto il suo talento.