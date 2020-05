La Seconda Vita di Benedetta Rossi: dalle prime ricette su Youtube ai milioni di followers

Il 2 maggio 2020 andrà in onda su Real Time una nuova puntata di Seconda Vita. Protagonista, del racconto di Gabriele Parpiglia l’amatissima Benedetta Rossi. La foodblogger conta oggi milioni di followers sui social, è apprezzata dalle donne e dagli uomini che amano la sua semplicità. Per tutti Benedetta è la persona capace di insegnare ricette facili e deliziose, è la donna con l’accento marchigiano del quale andare orgogliosa, è la donna semplice, con poco trucco e dalla bellezza naturale. E’ la mamma che ci aspettiamo di trovare tornando a casa! Oggi Benedetta si gode il suo successo ma per Seconda vita non può fare a meno di parlare anche dei momenti più difficili del suo passato.

Una passione per la cucina che nasce dagli affetti cari, da un passato nel quale Benedetta ha imparato i veri valori fondamentali, quelli in cui crede ancora oggi.

BENEDETTA ROSSI LA SUA SECONDA VITA RACCONTATA PER REAL TIME

Ed è proprio la cucina che, come racconta Benedetta, l’ha salvata dandole la possibilità di vivere la sua seconda vita. Oggi miete record: oltre 10 milioni di followers sui social, oltre 500mila copie di libri venduti, ascolti pazzeschi per i programmi che cura con le sue ricette alla portata di tutti.

La cucina e l’amore hanno cambiato la sua vita. Marco, suo marito, è diventato fondamentale nel suo viaggio, dalla bambina con i piedi scalzi è diventata la donna con il pollice all’insù alla fine delle sue ricette così tanto apprezzate sui social.

“Cosa sogno? Io mi vedo nell’orto a raccogliere i pomodori, a fare le mie cose e a ripensare a tutte le cose che ho fatto nella mia vita” ha detto Benedetta a Gabriele Parpiglia. “Non mi faccio chiamare chef perchè io non lo sono, non ho studiato. Io vengo dalla cucina della nonna, dal provare a fare le cose” ha spiegato Benedetta Rossi.

Oggi Benedetta ha il suo angolo del cuore, l’albero. Ha le sue certezze, la certezza di quello che oggi ha.

Nessun cenno nella puntata di Seconda Vita dedicata a Benedetta Rossi a quanto successo di recente, quando un haters l’ha attaccata con pesanti offese.

