Benedetta Rossi offesa e insultata su Twitter: scende in campo suo marito e asfalta gli haters

Tra gli argomenti hot di questa giornata post abbuffate pasquali, troverete su twitter il nome di Benedetta Rossi. Il motivo? Non una super ricetta ma un piccolo caso scoppiato poche ore fa quando una “persona” ha deciso di iniziare a insultare l’amatissima food blogger. Chi segue Benedetta Rossi sa bene che lei ama molto i social ma usa soprattutto Instagram e poco Twitter. Ma questo non ha impedito a suo marito, che collabora con lei da anni ormai, di scoprire che qualcuno l’aveva pesantemente offesa, e di rispondere quindi per le rime.

Pochi minuti fa Marco e Benedetta hanno spiegato sui loro social quello che è successo. La food blogger ha voluto precisare che non è stata lei a rispondere agli haters ma lo ha fatto suo marito, anche se lei chiaramente approva quanto fatto dal buon Marco.

Ma andiamo per gradi e scopriamo che cosa è successo.

BENEDETTA ROSSI INSULTATA SUI SOCIAL: SUO MARITO ASFALTA GLI HATERS

Tutto è iniziato da un commento davvero poco carino, per non dire altro.

“Non potete capire quanto mi infastidisce sta cretina. La sua falsa ingenuità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra cessa” ha scritto tale Luk su Twitter.

A questo punto quindi è arrivata la risposta del marito di Benedetta che però ha usato il suo profilo e per molte ore i fans della food blogger hanno pensato che fosse stata lai a rispondere per le rime.

In risposta a questo tweet del tutto imbarazzante, arriva quella dal profilo di Benedetta.

Si fanno notare in questo post, come molte persone abbiano messo “mi piace” all’imbarazzante commento di questa persona che ha offeso Benedetta. Ma Luk ha poi voluto replicare, cercando di spiegare la sua posizione.

“Ovviamente con orrenda non intendo lei come persona ma come personaggio” ha scritto l’haters.

Non contento ha continuato sostenendo che se ci sono “90 persone” che mettono mi piace a quello che lui scrive, c’è davvero qualcosa che non va…

Peccato che Benedetta sia seguita solo su Instagram da 2,5 milioni di persone che ne apprezzano la genuinità e la bravura! Oggi lei e suo marito definiscono questa persona “un bullo” e fanno più che bene.

Arriva la risposta di Benedetta Rossi