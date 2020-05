Vieni da me, Caterina Balivo già in studio pronta per un nuovo inizio (Foto)

Caterina Balivo già da ieri studiava il copione per la puntata di oggi di Vieni da me ma con l’attenzione e l’ansia di chi da due mesi era lontana dalla tv (foto). In queste lunghe settimane di quarantena la Balivo ha anche imparato a cucinare qualcosina, ha apprezzato ogni momento trascorso con calma con i suoi figli ma oggi si torna al lavoro. “Mamma perché ti vesti così strana?” le ha detto sua figlia Cora questa mattina durante la colazione. La piccola si era abituata a vederla in abiti più comodi. Poco dopo le 10 la conduttrice era già in studio per le prove di Vieni da me, pronta per le 14. Sembra passato tantissimo tempo dalle ultime puntate prima dello stop al programma a causa dell’emergenza sanitaria. Era diventato troppo complicato gestire tutto, non solo gli ospiti ma anche l’emozione di Caterina Balivo. La paura del contagio, il timore per i suoi figli, il non volere dare un cattivo esempio a chi la seguiva in tv, non era semplice non toccare il volto, essere forti e sorridere in un programma che in quel momento sentiva non giusto.

CATERINA BALIVO TORNA OGGI CON VIENI DA ME

Torna in diretta, niente registrazioni e siamo curiosi di sapere in che modo lei e gli autori hanno organizzato tutto. Ci saranno ospiti in studio o sarà come Domenica In e La vita in diretta? Collegamenti o presenze in studio? Lo scopriremo alle 14 così come scopriremo se questa Fase 2 così tanto attesa verrà gestita da tutti nel migliore dei modi.

Terminato anche My Next Book in diretta su Instagram ideato da Caterina Balivo e suo marito Guido Maria Brera. Un’esperienza che al momento devono accantonare ma sperano di poterla riprendere, o forse era solo il modo giusto di andare avanti in un periodo particolare.