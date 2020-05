Caterina Balivo colora da sola i capelli nel suo bagno, soddisfatta del risultato (Foto e Video)

Dopo la scoperta dei capelli bianchi Caterina Balivo non ha perso tempo, ha acquistato subito una confezione per colorare la sua chioma, per coprire tutto (foto e video). Una tinta fai da te ma alla conduttrice piace chiamarla colorazione; un po’ di pubblicità al prodotto e alla fine il risultato è soddisfacente. Caterina Balivo è pronta per il ritorno nello studio di Vieni da me. Oggi andrà in onda la sua prima puntata in diretta dopo il lockdown, ha messo i timori da parte e dopo avere trascorso tante settimane con suo marito e i figli adesso è tempo di tornare al lavoro. Qualche giorno fa suo figlio Guido Alberto ha notato i suoi capelli bianchi, sorpreso ha detto alla sua mamma di non dirlo a nessuno, invece era già tutto su Instagram. Sui capelli così scuri come i suoi quelli bianchi si notano subito e non ha voluto attendere l’aiuto di un professionista.

CATERINA BALIVO SCOPRE I CAPELLI BIANCHI E PASSA SUBITO ALLA TINTA FAI DA TE

“Ebbene sì a 40 anni (che fortuna aggiungerei, forse) mi sono spuntati i capelli bianchi! È arrivato il momento di colorarli ovviamente da sola e con mio figlio da assistente Il risultato? Secondo me super, i capelli bianchi sono spariti e il colore è stupendo”. Massima soddisfazione quindi per la conduttrice che in questo momento è già pronta nel suo studio televisivo per le prove del programma che durante la quarantena ha dovuto abbandonare.

Chissà se oggi provvederà da sola anche alla piega, come hanno fatto le altre colleghe della Rai in questo periodo. Lo scopriremo presto, l’appuntamento è alle 14 su Rai 1 per il ritorno di Vieni da me. Il programma della Balivo è tra quelli della Fase 2, così come Mattino Cinque, gli altri non si sa se li rivedremo presto o mai più.

