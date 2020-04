Caterina Balivo col pancione ma sono tante le vip incinte per la nuova challenge (Foto)

Tante vip incinte e con i loro bebè tra le braccia e anche Caterina Balivo ha il pancione; tutte hanno partecipato alla challenge che chiede una foto della maternità per sostenere la fondazione Rava. “La vita è più forte del Covid” è il motto della campagna; il progetto maternità mira a dotare di attrezzature e presidi di protezione gli hub di Milano ma anche di altre città. La sfida sui social è partita da Martina Colombari che ha scelto una foto con il suo Achille appena nato. La challenge in piena quarantena prevede un’immagine felice della maternità, una foto con il pancione come quella di Caterina Balivo, Elena Santarelli, Denny Mendez e tante altre o una foto con i bimbi neonati tra le braccia come ha scelto di fare Laura Chiatti. Bellissimi i suoi Pablo ed Enea tra le sue braccia al mare.

LA CHALLENGE CHE CHIEDE ALLE MAMME DI POSTARE LE FOTO COL PANCIONE O CON I BEBE’

E’ ovvio che la finalità sia quella di sensibilizzare per poi donare e se Martina Colombari ha nominato Benedetta Parodi, Caterina Balivo, Laura Chiatti, Anna Foglietta e Silvia Grilli, la condutrtrice di Vieni da me ha scelto tra le tante amiche famosi Giusy Buscemi e Elena Santarelli e Nicoletta Romanoff.

Tra le tante sfide a caccia di foto da mostrare che si notano tutti i giorni sui social questa e le altre per sostenere associazioni, fondazioni e donazioni sono le più belle. Bellissima lo è di certo la Balivo, il suo pancione è anche abbastanza recente, lo scatto è della dolce attesa della sua Cora.

La challenge prosegue e si estende non solo alle mamme famose ma a tutte le mamme con la speranza che non ci sia solo un obiettivo da raggiungere con le donazioni ma tanti altri.

