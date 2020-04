Vieni da Me torna su Rai 1 ma La prova del cuoco resta ai box

Si muove qualcosa in Rai, almeno a giudicare dalla Guida Tv della prossima settimana. Ci sono infatti delle novità per quello che riguarda il palinsesto di Rai 1 che da 4 maggio cambia! Anche per la tv a quanto pare inizia la fase 2 e nella fase 2 Caterina Balivo torna al timone del suo programma in diretta da Roma! Vieni da me torna quindi in onda dal 4 maggio 2020 in diretta. La guida tv ufficiale Rai presenta questa novità con il gran ritorno della conduttrice pronta a riprendere il timone dello show che andrà in onda dalle 14 alle 15,40 per poi dare la linea alle repliche de Il Paradiso delle signore ( restiamo dell’avviso che il programma sarebbe potuto andare in onda almeno fino alle 16,20 per evitare di perdere ascolti viste le repliche della soap).

Questa però è al momento la sola novità per il palinsesto di Rai 1. Ci si aspettava infatti che anche La prova del cuoco tornasse in onda ma per il momento, il programma di Elisa Isoardi resta ai box.

VIENI DA ME TORNA SU RAI 1: DA LUNEDI’ SI VA IN ONDA

Da lunedì quindi Caterina Balivo torna in onda. La conduttrice aveva manifestato in questi giorni tutte le sue preoccupazioni per un programma da gestire in diretta ma anche per la sicurezza di uscire tutti i giorni di casa. Tanta è la preoccupazione per i suoi bambini. Ma da lunedì molti italiani torneranno a lavoro, con la massima precauzione e toccherà quindi anche a Caterina andare in onda per regalare un paio di ore di leggerezza agli italiani che ne hanno davvero un grande bisogno.

Non sarà facile perchè tutto è cambiato, perchè si dovranno rispettare le nuove regole, perchè si terranno le distanze. Ma questo nuovo mondo ci aspetta e dobbiamo imparare a conoscerlo anche attraverso i cambiamenti che vedremo sul piccolo schermo.

LA PROVA DEL CUOCO TORNERA’ IN ONDA?

Se per Vieni da me quindi c’è la data del gran ritorno in onda, nulla si sa invece in merito a La prova del cuoco. Ovviamente per un programma di cucina le cose sono più complicate, visto che si dovrà stare attenti a ogni singola mossa per evitare di commettere errori. Sta di fatto che come ha ricordato anche Elisa Isoardi, non senza una vena polemica, la Rai avrebbe potuto mandare in onda le repliche del programma invece che optare per le repliche di Linea Verde. Ma così è stato e alla fine La prova del cuoco, almeno per ora, non torna in tv.

Potrebbe essere trasmessa dall’11 maggio e se non dovesse succedere, immaginiamo che il programma di Elisa Isoardi a questo punto, chiuderà così, senza un ritorno in tv, la stagione.