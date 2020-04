Elisa Isoardi pronta a tornare in onda con La prova del cuoco su Rai 1 ma intanto lancia una bella frecciatina

I conduttori Rai e Mediaset in queste settimane si stanno divertendo a intrattenere il loro pubblico sui social. Lo fanno anche per cercare dare un po’ di positività a chi sta a casa ! E tutte le iniziative sono certamente ammirevoli. Tra gli altri anche Elisa Isoardi in questi giorni si sta dilettando con delle ricette sulla sua pagina Instagram in diretta con altri chef, volti noti de La prova del cuoco. Abbiamo già fatto notare che però la Isoardi, a differenza degli altri volti noti di Rai 1, è stata messa nell’angolo. Per lei nessuna diretta da casa in programmi ancora in onda come La vita in diretta o Storie Italiane, o Uno Mattina. Il motivo? Non è dato saperlo.

La conduttrice però oggi, in una diretta che l’ha vista protagonista insieme a Daniele Persegani, si è tolta un sassolino dalla scarpa lanciando una bella frecciata alla Rai. A buon intenditor…

ELISA ISOARDI DAI SOCIAL LANCIA UNA BELLA FRECCIATA ALLA RAI

In diretta con Daniele Persegani, la Isoardi sui social ha commentato:

“Stiamo cercando di ritornare almeno su Rai1, che non sarebbe male… perché dà la possibilità a tanti anche di collegarsi… anche perché il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo momento (…) Cerchiamo di ritornare, l’11 maggio, sei pronto Daniele a tornare in televisione??” .

Pare che in Rai si stia pensando a quella che per la rete sarebbe una fase 2 con alcuni dei programmi pronti a tornare in onda. Si pensa a L’eredità che deve essere registrato come anche a Vieni da me e La prova del cuoco appunto. A tal proposito quindi lo chef Persegani, pronto a tornare a cucinare in diretta su Rai 1 ha commentato: “sarebbe anche ora che torniamo noi e non delle repliche“.

Al posto de La prova del cuoco in questo periodo sta andando in onda Linea Verde, scelta alquanto bizzarra a nostro avviso e in questo ci troviamo in perfetto accordo. Se non si volevano mandare in onda della repliche de La prova del cuoco ( come succede per tutti gli altri programmi a eccezione di Vieni da me), si poteva pensare a una fiction come succede in estate. Avevamo citato già in passato la possibilità di vedere Don Matteo ( ci sono dodici stagioni da poter replicare o anche Che Dio ci aiuti, ce ne sono cinque pronte). Sicuramente gli ascolti sarebbero stati più alti delle repliche di Linea Verde, tra l’altro puntate trasmesse da pochissimo.

Va anche detto che Linea Verde al momento sta facendo ascolti più alti di quelli registrati da La prova del cuoco prima del lockdown. Ma è anche vero che non sappiamo cosa sarebbe successo se fossero andate in onda le ricette, magari con una sorta di best off di questa e della passata stagione ( lasciando in onda solo ricette e niente gara). Probabilmente anche le repliche de La prova del cuoco avrebbe registrato un ascolto migliore rispetto al solito, non possiamo saperlo!

La Isoardi però la sua bella frecciata da Instagram la lancia. Tornando all’assist che Persegani le ha fornito ha commentato: “Eh bravo tanto le nostre repliche non le mandano, prima cosa… vabbè, lasciamo perdere va…“ .

Intanto dai corridoi di Viale Mazzini arrivano voci circa una decisione presa dalla dirigenza. Si mormora che La prova del cuoco a settembre non andrà in onda e che si potrebbe anche decidere di non riprendere con il programma neppure a maggio ( per andare quindi in onda un mesetto circa). Sarà vero? Elisa Isoardi fa capire che è pronta a tornare…Succederà?

Non ci resta che attendere notizie ufficiali, vedremo cosa accadrà!