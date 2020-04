Caterina Balivo non è pronta a tornare in diretta con Vieni da me (Foto)

Sarà difficile rivedere presto Caterina Balivo in diretta con Vieni da me, la conduttrice non sembra per niente pronta a tornare con il suo programma su Rai 1 (foto). E’ quanto sembra avere detto durante la diretta Instagram con Tv Sorrisi e Canzoni: la Balivo ha fatto capire che per lei non è il caso di tornare in questo momento sul piccolo schermo. Mara Venier dopo una breve pausa è tornata a Domenica In restando sempre più sola in studio, reagendo alla sua paura, come ha confidato ieri, ma sa che il suo posto è lì, deve farlo per il suo pubblico. Non la pensa allo stesso modo Caterina Balivo che ha anche ammesso di non sapere fingere e che ancora oggi piange spesso. C’è da dire che la conduttrice campana con Vieni da me dovrebbe andare in onda tutti i giorni e non solo una volta a settimana, tutto diventa quindi più complicato per lei che a un certo punto ha già dovuto sospendere il suo lavoro.

CATERINA BALIVO: “PENSO NON CI SIA UN CLIMA ADATTO PER IL MIO PROGRAMMA”

Sente che Vieni da me potrebbe non essere adatto, troppo leggero in un momento così triste. Potrebbe modificarlo, procedere anche lei con gli ospiti in collegamento. No, non è per niente entusiasta al pensiero di dovere tornare al lavoro, pensa già alla prossima stagione. “Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”. Crede sia meglio puntare su altri programmai, più adatti.

Sincera ha anche affermato: “Io non sono un’attrice lo sai. Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango”. L’abbiamo infatti vista piangere più volte durante le ultime puntate prima dello stop di Vieni da me.