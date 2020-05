Alba Parietti toglie parrucca ed extension, a Vieni da me spiega il perché dei capelli corti (Foto)

Che fine ha fatto la lunga chioma di Alba Parietti, perché un taglio netto ai capelli che adesso sono corti (foto)? A Vieni da me ha confidato di parrucche ed extension ma l’avevamo già vista sui social e in altre trasmissioni tv con i capelli “rock”, come li definisce lei. In quarantena ha scoperto che senza trucco appariva anche più giovane ma sullo schermo torna con il make up di sempre. E’ invece riuscita a dire addio alla lunga chioma, in realtà erano capelli finti, non erano i suoi. Confessa di averne di varie lunghezze, confessa delle parrucche ma anche che adesso si piace così, ma non esclude che la lunghezza dei capelli potrebbe prima o poi tornare. Perché ne aveva bisogno prima? Alba Parietti accenna a fragilità che magari tante donne hanno, prima non avrebbe mai pensato di andare in giro senza i suoi lunghi capelli. Qualcosa invece è cambiato e adesso così rock si piace molto.

ALBA PARIETTI ANCORA LEGATA AI SUOI EX, IN QUARANTENA LI HA SENTITI CON LE LORO COMPAGNE

Caterina Balivo non la vorrebbe mai come ex di suo marito, invece la Parietti si rivela una donna diversa, racconta che in quarantena i suoi grandi amori sono stati i suoi veri amici: “Con i miei ex e con le loro signore ci siamo aiutati e ci siamo sentiti, ci siamo scritti dei grandi messaggi di affetto”.

A Vieni da me si parla anche della polemica che l’ha riguardata per avere avuto il coronavirus. “Sono stata attentissima, ho mantenuto le distanze di sicurezza in casa, le mascherine e ho fatto una sorta di auto-isolamento. Non ho infettato chi vive con me”.

Non mancano i soliti leoni da tastiera con le offese, anche sul motivo per cui avrebbe tolto le extension. “Pensavo che dopo questo periodo migliorasse l’animo umano, abbiamo condiviso un momento di disgrazia collettiva, e infatti abbiamo avuto persone che si sono sacrificate ed hanno dato la vita per noi, come medici e infermieri. Poi però vedo che c’è sempre chi tira il meglio e chi tira fuori il peggio. Ho ricevuto minacce, mi hanno accusata di tutto”.