Kikò Nalli si emoziona parlando di Tina Cipollari a Vieni da me (Foto)

Ospite in studio per le domande al buio di Vieni da me Kikò Nalli si è emozionato ancora una volta nel rivedere le immagini del matrimonio con Tina Cipollari (foto). Non è passato molto tempo dall’ultima volta di Kikò nel programma di Caterina Balivo, era lo scorso gennaio, stesse immagini e stessa emozione. Tina sarà per sempre l’unica donna a cui ha detto sì? Quel per sempre non esiste più ma resta per lui una persona speciale e non solo la madre dei suoi figli. E’ fidanzato con Ambra Lombardo, una storia d’amore che vive tra alti e bassi ma del matrimonio con la star di Uomini e Donne dice: “E’sempre emozionante e ancora importante”.

KIKO’ NALLI NON HA NIENTE DA RIMPROVERARSI SULLA FINE DEL MATRIMONIO CON TINA CIPOLLARI

Se è ancora così emozionante e importante perché è finita? Non si rimprovera niente del passato: “Credo di no, ho ottemperato a tutte le mie facoltà di vita sia matrimoniale che di lavoro, credo di avere accompagnato questo matrimonio in maniera lieve alla fine. Credo che nessuno abbia nulla da rimproverarmi”. Anche come padre pensa di avere fatto tutto nel modo migliore ma conferma lo stesso rimprovero che fece a Tina ai tempi di “Dimmi la verità”. E’ sempre stata troppo morbida come madre, anche se oggi è migliorata, ha saputo mettere dei paletti.

Un rimprovero che alla Cipollari non è mai andato giù. Entrambi continuano a essere genitori uniti nell’educazione dei figli. Kikò Nalli in quarantena è rimasto a Roma con i figli, come l’ex moglie, entrambi sono lontani dai rispettivi compagni, la famiglia, i figli prima di tutto. Quindi Nalli è sempre e ancora fidanzato con la bellissima Ambra Lombardo, mentre il gossip qualche settimana fa aveva dato per finita la loro storia d’amore, tutto falso, anche se sembra che lui non abbia alcuna intenzione di sposarsi di nuovo.