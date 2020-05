Davide Basolo è l’alchimista ma non è detto che Giovanna lo sceglierà

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 27 maggio 2020 abbiamo finalmente scoperto chi è l’alchimista anche se la sua identità era trapelata, grazie anche alle conferme della sua ex fidanzata, nelle passate settimane. L’alchimista, come abbiamo visto nella puntata di oggi di Uomini e Donne è Davide Basolo. Un ragazzo normalissimo che ha saputo attirare l’attenzione e che ha quanto pare ha anche conquistato Giovanna Abate, ma al punto tale da farsi scegliere? Ecco quest adesso è il vero grande enigma.

UOMINI E DONNE 27 MAGGIO 2020: ECCO CHI E’ L’ALCHIMISTA

Oggi Maria ha chiamato l’alchimista per nome e anche se nessuno ha pronunciato il suo cognome, le tante notizie trapelate da settimane, sono state confermate. Tra l’altro sui social ci sono decine di pagine dedicate al corteggiatore di Giovanna anche se in realtà non sembra esserci, almeno su instagram, un suo profilo realmente ufficiale!

I tatuaggi che si erano visti sulle mani e sulle braccia di Davide, non avevano lasciato dubbi sul fatto che fosse proprio lui. Non sappiamo moltissimo di Davide se non che ha una grande passione per le serie tv e che ha lavorato a Formentera. Nella vita è anche un bartender. Davide è molto timido e come dicevamo in precedenza, non sembra avere un profilo ufficiale su Instagram ma ha invece un profilo su Facebook!

Ma Giovanna ha davvero deciso di vivere la favola che Davide ha scritto per lei?

La sensazione è che la tronista sia ancora molto presa da Sammy. Se Alessandro infatti è ritornato probabilmente solo per una questione di gelosia, con Sammy le cose sono diverse. La Abate si imbambola ogni volta che lo vede, sembra evidente a tutti che per lui si sia presa una bella schiuffa. Adesso però sarà lei a dover capire se vuole rischiare di scegliere e beccarsi un no, oppure se lasciarsi travolgere dalla favola che Davide Basolo vorrebbe scrivere con lei…