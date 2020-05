Uomini e Donne anticipazioni, Giovanna pronta alla scelta: l’Alchimista o Sammy?

La scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne sembra essere ormai molto molto vicina. Sono tre i corteggiatori della donna: Alessandro Graziani, Sammy Hassan e l’Alchimista. I tanti fan della trasmissione televisiva di Maria De Filippi pensano che Giovanna abbia già fatto una scelta dentro di se. Quale potrebbe essere quindi? Sappiamo bene che Alessandro e Sammy hanno mostrato di non essere le persone giuste per la Abate. Sembra infatti che sia Graziani che Hassan siano convinti che, fuori da Uomini e Donne, non potrebbero andare molto avanti con Giovanna. Più con lo sguardo rivolto verso il futuro sembra esserci invece l’Alchimista. Ma Giovanna Abate che cosa ne pensa dei tre uomini?

Giovanna Abate pronta a fare la sua scelta a Uomini e Donne: Alessandro escluso?

Certo è che se da un lato i tre corteggiatori sembrano avere le idee più chiare, dal lato opposto Giovanna Abate non ha ancora detto più di tanto. Al contrario, la protagonista di Uomini e Donne ha dichiarato di essere confusa su tutta la situazione e sugli uomini. Secondo i telespettatori del programma di Canale 5, il primo nome da escludere da una vicina scelta di Giovanna è quello di Alessandro Graziani. Seppure la Abate continua a sperare in un ripensamento, o meglio spera che Alessandro le faccia cambiare idea, tra di loro non sembra esserci lo stesso feeling che traspare con l’Alchimista e con Sammy.

Giovanna prossima alla scelta a Uomini e Donne: chi sceglierà tra Sammy e l’Alchimista?

Più probabile è una scelta tra Sammy e l’Alchimista. Per il primo, Giovanna ha confermato di provare dei sentimenti nonostante, spesso e volentieri, ci sono delle discussioni tra i due. Per tutti, infatti, potrebbe ricadere proprio su Sammy la scelta della tronista di Uomini e Donne. Dall’altro lato abbiamo però l’Alchimista che, tolta finalmente la maschera, sembra assolutamente pronto ad uscire subito dal programma insieme alla Abate.

Che cosa deciderà di fare Giovanna? Secondo voi chi sceglierà?