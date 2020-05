Uomini e Donne, Giovanna Abate delusa dall’alchimista: la sua faccia non promette bene

Sul finale di ieri, a Uomini e Donne, abbiamo visto delle brevi anticipazioni di quello che succederà oggi. La puntata va avanti e oltre al ritorno in studio di Sossio Aruta e Ursula Bennardo ( il calciatore farà la proposta di matrimonio alla sua dolce metà) ci sarà anche il momento dello “svelamento”. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 8 maggio 2020 infatti Giovanna Abate scoprirà chi è davvero l’alchimista. Per la tronista infatti arriverà il momento di togliere la benda e guardare la persona che ha davanti. Nelle anticipazioni abbiamo visto la faccia fatta da Giovanna quando ha visto chi è davvero il suo corteggiatore. Pochi frame ma la bella romana non ci è sembrata particolarmente entusiasta…

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI 8 MAGGIO 2020: L’ALCHIMISTA SI SMASCHERA

Come abbiamo visto dalle brevissime anticipazioni mostrate sul finale della puntata di ieri di Uomini e Donne, Giovanna avrà modo di vedere chi è il corteggiatore che ha saputo conquistarla con le parole. Per lei una seduta al centro dello studio e una benda rossa da indossare mentre Maria chiama in studio il giovane misterioso Alchimista. Il corteggiatore entrerà in studio con la maschera. Ma siamo davvero sicuri che poi se la toglierà? Giovanna potrebbe esser rimasta dal fatto che una volta levata la benda se lo sia ritrovato di nuovo con la maschera…O sarà rimasta delusa perchè si aspettava di avere un altro uomo davanti?

In questi giorni si sono fatte davvero molte supposizioni. C’è chi ha pensato che l’alchimista fosse Sammy, c’è chi ha pensato che fosse Alessandro, il suo ex corteggiatore e c’è anche chi ha fatto il nome di Pierpaolo Petrelli. Chi sarà davvero? Lo scopriremo oggi!

Speriamo di vederlo in faccia perchè il gioco si sa, è bello quando dura poco e già di maschere, ci bastano quelle dei protagonisti de La casa de Papel.