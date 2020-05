Oggi a Uomini e Donne la proposta di matrimonio di Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Imperdibile oggi la puntata di Uomini e Donne. Come abbiamo visto nelle anticipazioni sul finale della puntata di ieri, questo pomeriggio assisteremo a una dolcissima proposta di matrimonio. Nella puntata dell’8 maggio 2020 infatti Sossio Aruta e Ursula Bennardo saranno di nuovo protagonisti. Sossio, reduce dalla casa del Grande Fratello VIP, ha da qualche settimana riabbracciato la sua piccola Bianca e la sua compagna, Ursula. Dalla casa del Grande Fratello le aveva fatto avere una lettera e le aveva anche chiesto, seppur da lontano, di diventare sua moglie. Ursula si era detta felicissima di accettare anche se lei si riteneva già sua moglie, visto che avevano coronato il sogno più grande, quello di avere una bambina, la piccola Bianca.

Ma Sossio a quanto pare ha voluto fare le cose in grande e così nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 8 maggio 2020, lo vedremo chiedere in sposa la dolce Ursula. In collegamento per questo momento unico anche Alfonso Signorini che ha voluto il re leone nella casa del GF VIP 4 ed è in qualche modo anche il “padrino” di questa coppia. A centro studio, un elegantissimo Sossio, con un bellissimo mazzo di girasoli chiederà quindi alla sua Ursula di diventare sua moglie, tra le lacrime delle altre dame presenti che vorrebbero avere la stessa fortuna di Ursula, trovare nel programma l’uomo perfetto da sposare! Anche Gemma avrebbe questo desiderio certo è che le frequentazioni con i ragazzi di 26 non la porteranno molto lontano…

UOMINI E DONNE OGGI 8 MAGGIO 2020: LE ANTICIPAZIONI E LE NEWS

Con la puntata di oggi di Uomini e Donne si chiude quindi la settimana della rinascita, quella che ha portato di nuovo Maria in studio insieme alle dame e ai cavalieri del trono over. Non solo, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Giovanna avrà modo di conoscere il suo Alchimista. Ne resterà delusa?

Appuntamento alle 14,45 per scoprire i dettagli con una nuova puntata da non perdere di Uomini e Donne.