Chi è davvero l’alchimista? Sammy, Alessandro o uno sconosciuto?

Prima che la puntata di Uomini e Donne di oggi 5 maggio 2020 andasse in onda una parte del pubblico che ha seguito le vicende di Giovanna alle prese con chat e corteggiatori virtuali era convinta che l’Alchimista fosse Sammy, il suo ex corteggiatore! Pensavamo che oggi l’Alchimista avrebbe avuto un volto, che avremmo visto la reazione di Giovanna nell’incontrarlo per la prima volta, come è successo anche a Gemma Galgani. E invece ancora una volta aleggia il mistero! E resta ancora la domanda: chi è davvero l’alchimista? Se è vero che non lo abbiamo ancora visto in volto, la sua voce, seppur camuffata, non sembra essere quella di Sammy, l’ex corteggiatore di Giovanna. Ma ancora molti spettatori di Uomini e donne pensano che sia proprio lui a nascondersi dietro la maschera.

UOMINI E DONNE, CHI E’ L’ALCHIMISTA? ALESSANDRO O SAMMY?

Maria ha cercato di dare degli indizi ma dalle sua parole si è capito ben poco. Il motivo per il quale, secondo molti spettatori di Uomini e Donne, l’alchimista abbia deciso di indossare la maschera è legato al fatto che Giovanna, se si fosse presentato per chi era davvero, non lo avrebbe voluto conoscere. Ed è per questo che sono molti a pensare che potrebbe essere Sammy o magari Alessandro, che è stato di recente “scartato” dall’Abate. Dalle movenze, dopo averlo visto oggi, non ci sembra che possa essere Sammy. Tutto però può succedere per cui…Non ci resta che aspettare!

L’ALCHIMISTA E’ UNO SCONOSCIUTO?

Un’altra fetta di pubblico crede invece che il nuovo corteggiatore di Giovanna non l’abbia realmente mai conosciuta prima e che semplicemente abbia pensato a un modo diverso per presentarsi. Un modo che a quanto pare ha colpito e lasciato il segno visto che Giovanna ha praticamente dimenticato tutto quello che aveva fatto prima con gli altri ragazzi conosciuti nel programma per concentrarsi solo su questo misterioso ragazzo che con le parole l’ha conquistata.

Quando scopriremo chi è davvero l’alchimista? Non ci resta che aspettare!

