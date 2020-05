A Uomini e Donne Giovanna incontra l’Alchimista, potrebbe essere Sammy?

Su Witty ieri sono state pubblicate le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi 5 maggio 2020. E il video, breve ma intenso, ha suscitato molta curiosità da parte dei telespettatori che seguono anche il percorso di Giovanna Abate nel programma. Oggi la vedremo a centro studio e a quanto pare incontrerà i suoi corteggiatori misteriosi. Ma da quando questo video è stato pubblicato su Witty, con le anticipazioni, sono molti a credere che dietro a uno dei due corteggiatori misteriosi di Giovanna, in particolare dietro l’Alchimista, si possa nascondere Sammy. E’ davvero l’ex tentatore di Temptation, per il quale la tronista si è presa una cotta, ad aver scelto di corteggiarla nascondendosi dietro una finta identità?

Se così fosse, la cara Giovanna ci sarebbe cascata come una pera, come si suol dire, visto che non aveva capito chi si nascondeva dietro la chat con l’alchimista!

UOMINI E DONNE OGGI GIOVANNA INCONTRA L’ALCHIMISTA: POTREBBE ESSERE SAMMY?

C’è una frase nel video che lascia capire che forse davvero l’alchimista sia in realtà Sammy. A parte il volto di Giovanna, che sembra essere felice della sua scoperta, la frase incriminata:”Questo era l’unico modo possibile per conoscerci in un modo diverso, ed è vero”. E poi c’è anche un altro dettaglio, una frase pronunciata da Gianni Sperti che dice: “L’ho sempre detto io che tu eri il più figo”. Si riferisce alla scelta di Sammy di corteggiare sotto mentite spoglie la sua Giovanna? E se questo fosse vero, l’ex tronista potrebbe decidere di rompere gli indugi e iniziare una frequentazione solo con il suo ex e attuale corteggiatore?

La bella Giovanna in un altro pezzo del video dice anche: “Tu sei folle, sei geniale” sono complimenti che rivolge a Sammy oppure a un altro corteggiatore? Tutto questo lo scopriremo solo nella puntata di Uomini e Donne di oggi 5 maggio 2020. Appuntamento quindi alle 14,45: secondo voi rivedremo Sammy dietro la maschera dell’alchimista?