A Uomini e Donne domani la scelta di Carlo Pietropoli: chi ha scelto?

Le anticipazioni degli ultimi giorni ci mettevano in guardia sull’ultima puntata stagionale del programma di Canale 5. E non sbagliavano. Nella puntata di Uomini e Donne in onda domani 9 giugno 2020 vedremo le scelte dei due tronisti che, a differenza di Giovanna Abate, non hanno continuato il percorso televisivo ma hanno comunque deciso di scegliere, avendo delle basi per farlo. Non sanno che risposta si beccheranno ma hanno scelto di uscire dal programma con qualcuno, per provarci! E così domani vedremo la scelta di Carlo Pietropoli e quella di Sara.

A UOMINI E DONNE IL 9 GIUGNO 2020 LA SCELTA DI CARLO PIETROPOLI

Concentriamoci per un attimo sul tronista. Nell’anteprima video, che si può rivedere anche su Witty, Carlo spiega che in questi due mesi ( la scelta è stata registrata di recente, tanto che si vedono molte persone dietro Carlo con la mascherina) ha capito di essere interessato a una delle ragazze rimaste in studio per lui e ha quindi deciso di scegliere. Poi aggiunge anche una frase: “Lei sarà sicuramente molto sorpresa“. Perchè non si aspettava che questo giorno sarebbe arrivato, o perchè non poteva immaginare di essere la scelta di Carlo?

In studio, a differenza di quanto successo con la scelta di Giovanna, che ha visto alcuni volti del trono over presenti ( e quasi certamente alle prese con gli spoiler su social e non solo), non ci sembra ci fossero altre persone, se non Maria de Filippi. E questo ha permesso che non trapelasse nulla sulle scelte. Sui social molti fans di Carlo, sembrano essere convinti che alla fine il tronista abbia scelto Cecilia Zagarrigo.

A differenza di quanto successo con Sara, per la quale in studio sono arrivati due corteggiatori che hanno anche parlato nel video, per Carlo probabilmente arriverà solo la ragazza che ha scelto. Possibile? Vedremo domani…L’attesa ormai sta per finire.

L’appuntamento con la scelta di Carlo è per domani, si parte dalle 14,45 su Canale 5 con l’ultima puntata di questa edizione di Uomini e Donne.