Adriana Volpe inaugura Ogni Mattina in rosso super emozionata

E’ la rivincita di Adriana Volpe , il suo grande ritorno in tv. A fare la padrona di casa, non la protagonista del Grande Fratello VIP. Ma non rinnega nulla, il pubblico l’ha amata moltissimo anche nelle vesti di concorrente e molti, soprattutto tra i più giovani, l’hanno riscoperta e si sono affezionati a lei. Oggi il debutto con la prima puntata di Ogni Mattina. Per iniziare Adriana sceglie il rosso: una calda estate e tante emozioni per la conduttrice che insieme ad Alessio Viola dà il via a un nuovo esperimento per Tv8 che prova a conquistare la fascia mattutina, fin’ora sempre divisa tra Rai e Mediaset ( con di recente l’entrata in gioco anche di La7).

ADRIANA VOLPE AL DEBUTTO CON OGNI MATTINA

“Voglio essere me stessa, senza filtri. Voglio essere la vostra voce” queste le parole pronunciate da Adriana Volpe nei primi minuti della trasmissione. Del resto lo aveva detto anche in conferenza stampa, nella giornata di presentazione del programma. In Rai si è sempre trovata bene ma a quanto pare non era libera di dire e fare quello che voleva. Oggi invece, con una ritrovata maturità, si vuole mostrare al pubblico libera di dire quello che pensa.

E’ ancora presto per dare un giudizio su quello che abbiamo visto questa mattina e sul programma. Come è ancora presto per provare a capire se Adriana Volpe lascerà il segno. Che sia una grande professionista non si discute, ma tra qualche settimana potremo sbilanciarci. Nel frattempo ci auguriamo che tra lei e Alessio Viola tutto proceda senza intoppi, di litigi tra coppie televisive negli ultimi giorni, se n’è parlato anche troppo. E lo stesso giornalista questa mattina ha lanciato una frecciata:” Il problema è la conduzione di coppia. Io sono venuto già litigato”, dice il giornalista di SkyTg24. Dopo tutto quello che è successo tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini, aspettarsi battute di questo genere è il minimo.

Giudizio rimandato quindi, per oggi promuoviamo a pieni voti il look di Adriana Volpe che per il suo debutto ha scelto il rosso. Impeccabile come sempre. Più che promossa.

