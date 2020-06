C’è tempo per parte bene: reggeranno gli ascolti del debutto?

Grande attesa questa mattina per i dati auditel dei debutti della stagione estiva. E’ chiaramente molto presto per fare un bilancio, anche perchè come saprete, ieri la programmazione di Rai 1 ha subito delle variazioni per cui solo nei prossimi giorni, potremo sapere effettivamente, se e come il pubblico avrà apprezzato. UnoMattina estate regge e incassa buoni ascolti, lo stesso succede per il nuovo programma di Rai 1, C’è tempo per. La Rai sceglie di non mandare in onda le repliche in estate, e di dare spazio in diretta, anche a nuove proposte. Beppe Convertini e Anna Falchi quindi, sono i due volti sui cui la Rai ha deciso di puntare per l’estate. Il programma parte bene con gli ascolti del 29 giugno 2020 e fa anche meglio, in termini di share, de La prova del cuoco che nel mese di giugno aveva registrato ascolti molto bassi.

Curiosità del debutto oppure la nuova coppia di Rai 1 piace al pubblico? Il programma, va detto, non brilla per contenuti e si rivolge principalmente a un pubblico che ha un’età media molto alta. Ecco forse a quel genere di pubblico il programma piace e noi, che ci aspettiamo sempre qualcosa di diverso, avendo qualche anno in meno, non riusciamo a cogliere le sfumature che possono invece conquistare una fetta di pubblico che alle 11 del mattino si sintonizza davanti alla tv.

UNOMATTINA ESTATE E C’E’ TEMPO PER AL DEBUTTO CONVINCONO: ECCO I DATI

Su Rai1 Uno Mattina Estate, il 29 giugno 2020, dà il buongiorno a 800.000 telespettatori con il 17.1%. TG1: Santa Messa Presieduta dal Papa ha ottenuto 878.000 spettatori (16.7%)

Vediamo invece i dati di C’è tempo per che riesce nella missione di battere le repliche di Forum ( per Canale 5 prima settimana senza traino visto che Mattino 5 è andato in vacanza):

dalle 11.18 alle 13.25 – C’è Tempo Per è stato visto in questa fascia inedita, da 1.275.000 spettatori con il 12.5% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.158.000 telespettatori con il 13.6%. Bisognerà vedere come andranno gli ascolti della versione integrale che oggi debutterà. Infatti dal 30 giugno, C’è tempo per andrà in onda dalle 10 alle 11,20 seguito poi dalle repliche di Don Matteo.

