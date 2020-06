Debutto in salita per Ogni Mattina: gli ascolti non brillano ma siamo solo all’inizio

Il programma c’è. I protagonisti anche. Il vero problema di Ogni Mattina è solo uno: non portare nulla di nuovo nel palinsesto del mattino e non solo per Tv8 che dovrebbe avere una mission specifica, quella di distinguersi dalle altre reti generaliste, ma in generale per la tv del mattino che non può essere uguale a quella che la Rai e Mediaset propongono. Gli ascolti del debutto, lo sappiamo, possono significare tutto e niente. A volte l’attesa porta ascolti brillanti, per la curiosità della prima, altre volte le prime puntate segnano solo l’inizio di un percorso che poi fidelizza il pubblico e migliora con il passere del tempo. Per Adriana Volpe e Alessio Viola questa sarà una lunga estate, toccherà a loro, riuscendo a mettere insieme tutti i tasselli giusti, conquistare quel pubblico che al mattino resta a casa. Giovane, meno giovane, in linea con gli ascolti della rete: il pubblico bisogna trovarlo perchè l’1 % di share per un programma come Ogni Mattina, non corrisponde quasi certamente a quelle che erano le aspetattive della rete, visto l’investimento fatto.

OGNI MATTINA ASCOLTI POCO BRILLANTI AL DEBUTTO

Dicevamo che c’è tempo. Per migliorare, per calibrare, per rendersi conto di quello che va o che non va. La sensazione è che al momento, ci si plasmi un tantino troppo su quello che le altre reti propongono nelle “versioni invernali” dei palinsesti. E quindi le informazioni a mo di Uno Mattina o Mattino 5, le interviste alla Storie Italiane e poi c’è spazio anche per la cucina, giusto per non farsi mancare un richiamo al mezzogiorno che a quanto pare, per tutti, significa cucina.

Ecco forse cercare qualcosa di più originale non sarebbe affatto malvagio e forse anche una parte di pubblico apprezzerebbe il tentativo. Iniziare in ogni caso un nuovo programma in estate, con l’arrivo della prima ondata di caldo, dopo mesi in cui gli italiani sono stati costretti a stare in casa, è stato coraggioso. La missione di portare pubblico per la prima volta su Tv8 al mattino con un programma live, lo è altrettanto.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

ASCOLTI OGNI MATTINA: AL DEBUTTO SI VA MOLTO MALE

Ecco i dati registrati nella prima puntata in onda il 29 giugno 2020

Ogni mattina registra l’1,5% su Tv8con 89.000 telespettatori.