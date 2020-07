Il saluto commosso di Bianca Guaccero al suo pubblico e a Detto Fatto: è stato un anno difficile

Ha deciso di salutare il pubblico di Detto Fatto a modo suo. Lo ha fatto con una canzone. Bianca Guaccero questo pomeriggio ha dato l’arrivederci all’autunno, non si sa ancora a quale data! Oggi in onda l’ultima puntata di Detto Fatto, una stagione difficile come la stessa conduttrice ha ricordato. Si è emozionata, si è commossa e ha poi voluto dedicare una canzone a chi ha sempre seguito il programma di Rai 2. Una canzone per dire grazie! “È stato un anno particolare per tutti ma anche per noi. Dall’inizio di quest’anno abbiamo lottato tanto per andare avanti con questa grande famiglia di Detto Fatto e alla fine abbiamo vinto noi contro tutti” ha detto Bianca. E non ha tutti i torti. Prima le scellerate scelte della rete con il cambio di collocazione. Ben 4 spostamenti nel giro di un mese per il programma che è poi tornato in onda nella fascia pomeridiana. Le voci di una chiusura, il lockdown. La squadra di Detto Fatto è andata avanti anche durante la chiusura con le dirette sui social e Bianca lo ricorda. “Se siamo riusciti a vincere noi è perché ci vogliamo bene, siamo persone oneste e pulite ed è raro avere la fortuna di poter lavorare con gente che si vuole bene” ha detto la conduttrice molto commossa.

IL GRAZIE DI BIANCA GUACCERO AL PUBBLICO DI DETTO FATTO ANCHE SUI SOCIAL

Ed ecco poi le sue parole sui social:

Grazie per avermi fatto sentire che l’amore è un circolo… e che se tu “metti in circolo il tuo amore” … lui ritorna. L’amore non è una parabola perfetta, non nasciamo edotti in tal senso, e infatti avrò sbagliato mille volte, ma l’ho fatto perché la mia spontaneità è più forte della logica, o della paura di essere me stessa… Ho lavorato sempre su quegli errori, ho cercato di addrizzarli, ma mentre lo facevo non ho mai smesso, nemmeno un giorno, di divertirmi, di esplorare, di lanciarmi sempre un passo più in là dell’ostacolo. Ecco perché vi ho dedicato “love song” perché con voi mi sono sempre sentita a casa, fin dal primo momento, mi sento piena e libera. E la libertà che va a braccetto con la gioia sono elementi primari di una sola cosa: l’amore. Ci vediamo presto ragazzi! Fate i bravi! Buona estate a tutti! ☀️☀️☀️

Da parte nostra un grazie anche a Bianca Guaccero per aver fatto compagnia al pubblico anche nei giorni più tristi e per essere andata in onda con la sua squadra successivamente. Lo abbiamo fatto con tutti i professionisti, ringraziandoli nei nostri articoli, e lo facciamo anche con la Guaccero, capace di portare il sorriso nella case degli italiani.