UnoMattina torna nel day time di Rai 1 a settembre con una nuova coppia

Cambio al timone di UnoMattina con due nuovi volti per il programma che dà il buongiorno al pubblico della rete. Dopo l’addio alla coppia formata da Valentina Bisti e Roberto Poletti, altri due conduttori si preparano per la prossima stagione del programma mattutino di Rai 1. Lo storico contenitore del mattino di Rai1, realizzato in collaborazione con il Tg1 tornerà il 7 settembre 2020. Ogni mattina i conduttori, Monica Giandotti e Marco Frittella, daranno il buongiorno ai telespettatori con la rassegna delle

principali notizie e il commento dei più importanti temi di attualità, alternati a spazi di politica, economia, cronaca, costume, con collegamenti in diretta e servizi filmati che costituiranno una finestra sempre

aperta sul nostro Paese.

Con la speranza che nel mese di settembre si cambierà anche registro, e che la pandemia sarà solo alle battute finali, ci auguriamo che UnoMattina possa raccontarci anche l’Italia pronta alla rinascita.

Ma vediamo qualche dettaglio in più sulla nuova edizione del programma di Rai 1.

UNOMATTINA TORNA IL 7 SETTEMBRE 2O20 SU RAI 1

Non mancherà una particolare attenzione al territorio, alle bellezze italiane, alla tutela del clima e dell’ambiente. Un’edizione, quella autunnale, diversa da tutte le precedenti, perché avrà il compito di accompagnare il risveglio degli italiani dopo il periodo di emergenza sanitaria che ha stravolto abitudini, stili di vita e assetti produttivi. Tra i temi trattati il lavoro e lo smart working, la digitalizzazione e il distanziamento sociale, ma anche i nuovi modi di trascorrere il tempo libero. Inoltre, l’approfondimento degli argomenti dell’agenda sociale consentirà al grande pubblico di ricevere informazioni tempestive e accurate su pensioni, fisco, salute, ma anche sui temi dello spettacolo e le principali tendenze sociali.

In onda dal lunedì al venerdì dal 7 settembre – ore 6.45 a seguire vedremo una nuova edizione di Storie Italiane con Eleonora Daniele.