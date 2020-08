Alessandro Sallusti commosso dalla dichiarazione d’amore della compagna a Io e Te (Foto)

E’ quando è andato in onda il video messaggio della compagna che Alessandro Sallusti ha trattenuto a fatica l’emozione nello studio di Io e Te (foto). Un amore che dura da 4 anni, arrivato dopo una luna storia con la sua ex storica. Daniela sembra avere arricchito molto la sua vita, l’emozione di Sallusti mentre ascolta le sue parole per lui dicono tutto. Una lunga intervista in cui il giornalista si è aperto molto apparendo così diverso dai suoi soliti interventi televisivi. Ha parlato della fede che vorrebbe avere, quella vera, che ancora non è riuscito a trovare, ma crede, si definisce cattolico a tratti praticante e questo lo deve alla sua nuova compagna che gli ha fatto scoprire il gusto di andare in chiesa. Alessandro Sallusti racconta della sua vita orfano di nonni e sente che gli manca la profondità che gli avrebbero potuto dare, le origini di cui poi è andato alla ricerca.

ALESSANDRO SALLUSTI A IO E TE: “NASCO SOSTANZIALMENTE IGNORANTE”

E’ disarmante la sincerità con cui parla della cultura che non gli è stata data da ragazzino. Racconta che i suoi genitori avevano pensato che il figlio maggiore dovesse fare il liceo classico e studiare medicina mentre per lui c’era l’istituto tecnico e un lavoro in fabbrica ed è qui che racconta della sua ignoranza. Era una scelta che non condivideva, lui voleva fare il giornalista ma non aveva nemmeno ben chiaro che dovesse studiare.

“Non ho una base culturale molto solida, me la sono dovuta fare e da autodidatta lo fai ascoltando gli altri. Ho rubato agli altri quello che non ho costruito da solo e ho passato tanti anni ad ascoltare gli altri. I grandi maestri sono egoisti e non ti insegnano nulla”. La soluzione per lui è stata quella di restare in silenzio e ascoltare. “Non dico che sono un uomo colto, non lo sarò mai, ma non c’è più quel ragazzo che si chiedeva se scienza si scrive con o senza la i”.