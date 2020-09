Brutta notizia per Antonella Clerici: E’ sempre mezzogiorno cambia ancora data di inizio (Foto)

E’ sempre Mezzogiorno slitta ancora e per Antonella Clerici non è certo una buona notizia (foto). La prima data di inizio del nuovo programma di Antonella Clerici è stata il 7 settembre ma c’è stato un primo problema, inizio rimandato in un primo momento al 21 settembre ma adesso c’è una nuova data e sempre gli stessi problemi. Davide Maggio anticipa il nuovo cambio di programma per la Clerici: E’ sempre mezzogiorno vedrà la luce il 28 settembre, sperando che non ci siano ulteriori problemi e che il programma che deve prendere il posto de La prova del cuoco non faccia attendere oltre il pubblico. Occorre chiarire che l’ennesimo spostamento sembra sia dovuto alla scenografia, davvero impegnativa. Ci chiediamo se stiano davvero portando il bosco in studio. Come saprete in un primo momento le anticipazioni di E’ sempre mezzogiorno prevedevano che Antonella Clerici andasse in onda proprio dalla sua casa nel bosco. Impresa così ardua che già dopo un primo sopralluogo era arrivato il no.

ANTONELLA CLERICI ATTENDE CHE IL SUO NUOVO STUDIO SIA PRONTO

Non si dispera di certo la Clerici che intanto avrà modo di creare tutto in modo perfetto, anche se le nuove trasmissioni vanno sempre sistemate strada facendo. Gli studi milanesi di via Mecenate stanno accogliendo qualcosa di molto simile alla nuova casa di Antonella, o forse no. Sembra che non ci sarà più nemmeno l’orto.

Inoltre, Antonella Clerici vorrebbe più ricette mentre la produttrice, Simona Ercolani, forse più un programma con un intrattenimento diverso. Tra le anticipazioni sembra certo che accanto alla conduttrice ci sarà Fulvio Marino, visto più volte a La prova del cuoco ma anche nelle dirette Instagram con Antonella. Dovrebbero esserci le nonne che stanno cercando ma mancano ancora tanti dettagli. Qualche altra settimana di attesa e sapremo davvero tutto.