Antonella Clerici in piscina con Maelle, l’estate continua nella casa nel bosco (Foto)

Non poteva mancare lo scatto di Antonella Clerici in piscina con Maelle, un’estate diversa dalle altre per tutti e anche per lei che non ha viaggiato all’estero ma si è spostata soltanto da Arquata Scrivia a Portofino passando dalla casa nel bosco a quella sul mare. Ferragosto al mare per Antonella Clerici e poi piscina per tutti nel suo posto del cuore. Più di tutti c’è Maelle che è una vera sirenetta, la conduttrice confida che sua figlia è sempre in acqua. Avevamo già visto la piscina della casa dove vivono Antonella Clerici e Vittorio Garrone ed è perfetta immersa nella natura. La sera poi ci sono le partite di burraco con Maelle e quelli che considera i suoi fratelloni, i figli di Vittorio Garrone.

L’ESTATE PERFETTA DI ANTONELLA CLERICI

Mentre continua a cercare mamme e nonne per il suo nuovo programma E’ sempre mezzogiorno, Antonella si gode la sua estate davvero perfetta. I mesi scorsi sono stati complicati per tutti e la paura che l’estate sarebbe stata uguale era forte. Di certo un’estate che non avevamo mai vissuto ma per la Clerici c’è solo da apprezzare tutto quanto possiede.

Di certo queste ultime settimane estive le serviranno per concentrarsi del tutto sul lavoro, per creare altro, per ideare altro. Il programma ha posticipato il suo debutto, bisognerà attendere due settimane in più per la prima attesa puntata. Problemi tecnici hanno fatto slittare la dato di inizio e intanto l’estate prosegue.

In attesa di tornare in tv Antonella Clerici è attenta a ogni cosa la circonda, condivide post in difesa degli animali, per dare anche lei il suo contributo contro l’abbandono. Anche per lei le critiche non mancano, c’è chi ancora non ha capito che non ha tolto il posto a nessuno ma che in tv contano gli ascolti e quindi è sempre il pubblico alla fine a decidere.