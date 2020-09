Verissimo riparte: per la prima puntata tra gli ospiti un grande nome

Manca ormai pochissimo alla prima puntata di Verissimo e arrivano le prime anticipazioni. In questi giorni infatti vengono registrate le interviste che vedremo il 12 settembre 2020. Verissimo torna dopo un lungo periodo di pausa causato dal covid 19. Il pubblico di Canale 5 ha continuato a seguire nei mesi primaverili le repliche del programma condotto da Silvia Toffanin con grande affetto. Nonostante le puntate fossero un mix di interviste già viste, Verissimo ha incassato ascolti che lo hanno reso leader della sua fascia oraria.

Ci sarà grande emozione per Silvia Toffanin che tornerà in onda dopo un periodo così lungo di pausa. In studio, almeno per le prime puntate, non dovrebbe esserci pubblico. Questo quindi permetterà alla conduttrice di avere un faccia a faccia ancora più intimo con le persone che arriveranno nel suo studio per rispondere alle domande.

In attesa del comunicato ufficiale con i nomi degli ospiti della prima puntata, da Dagospia arrivano le prime indiscrezioni. Un grande ospite per partire con il turbo a Verissimo: arriva Lapo Elkann.

VERISSIMO ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: GLI OSPITI DEL 13 SETTEMBRE 2020

Ed ecco le anticipazioni di Dagospia:

CANDELA FLASH! SILVIA TOFFANIN PUNTA SU LAPO ELKANN PER IL DEBUTTO: SABATO 12 SETTTEMBRE A ‘VERISSIMO’ ARRIVA IL RAMPOLLO DELLA FAMIGLIA AGNELLI. L’IMPRENDITORE SI LASCIA ANDARE A CONFESSIONI CON RACCONTI INEDITI SULLA SUA VITA PRIVATA. LA TRASMISSIONE DI CANALE 5 ANDRA’ IN ONDA SENZA PUBBLICO IN STUDIO

Queste le anticipazioni che arrivano da Dagospia. Probabilmente Lapo è stato avvistato nelle ultime ore a Cologno Monzese, dove si registrano le nuove puntate del programma di Canale 5. Verissimo andrà in onda alle 16 subito dopo Day Dreamer-Le ali del sogno, la soap turca che avrà il compito di super traino per il programma della Toffanin.

In attesa dei nomi di tutti gli ospiti di questa puntata, vi ricordiamo che il primo appuntamento è per il 12 settembre 2020 su Canale 5.