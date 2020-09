Quarto Grado 11 settembre 2020: da Caronia a Colleferro, tutti i casi di oggi

12esima edizione di Quarto Grado al debutto oggi 11 settembre 2020 in un venerdì sera come sempre ricco di proposte in tv. Rete 4 sceglie ancora di informare con le sue inchieste e con i suoi inviati sul campo. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, e la squadra del programma in onda sulla rete di Sebastiano Lombardi, riprendono a indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da troppo la verità. Si parte oggi con la prima puntata e purtroppo la cronaca italiana ci porta a Colleferro, dove Willy è stato ucciso, massacrato di botte nel corso di una rissa.

Vediamo tutte le anticipazioni di oggi, con i casi trattati in questa puntata.

QUARTO GRADO ANTICIPAZIONI: TUTTI I CASI DELL’11 SETTEMBRE 2020

Al centro della prima puntata dell’approfondimento a cura di Siria Magri, inchieste sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele e sul caso di Willy Monteiro.

I contorni della vicenda della donna e di suo figlio, di soli quattro anni, restano ancora poco chiari: omicidio-suicidio, incidente o «incontro sfortunato»? La famiglia di Viviana non crede alla tesi dell’omicidio suicidio e il marito della donna non vuole in nessun modo che si dica che Viviana abbia ucciso il suo bambino. Le indagini proseguono mentre i Mondello sono convinti che le ricerche fatte da chi avrebbe dovuto trovare il piccolo Gioele, sono state inefficaci.

Agghiacciante per modalità e aggravato dall’ombra del movente razziale, il dramma del ragazzo di 21 anni di Colleferro (Roma), ucciso di botte nella notte tra il 4 e il 5 settembre. Intanto, il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

“Quarto Grado” conferma inoltre l’intervento di esperti e ospiti: tra questi, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” ai suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.

Si parte quindi oggi 11 settembre 2020 con la prima puntata in diretta dalle 21,25 su Rete 4.