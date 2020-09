Quando ricomincia Detto Fatto? Bianca Guaccero ancora ai box

La scorsa stagione di Detto Fatto si è conclusa i primi di luglio ma adesso quando tornerà in onda l’amatissimo programma di Rai 2? Pare proprio che la messa in onda della trasmissione tarderà ancora un po’ ad arrivare perché è slittata a causa del ciclismo. Il coronavirus ha cambiato il calendario di tutti gli eventi sportivi e Rai 2 sta recuperando con il ciclismo. In onda in questi giorni il Tour de France e poi il Giro d’Italia per questo motivo, Detto Fatto andrà in onda, in quanto confermato, ma solo nel mese di ottobre.

Possiamo comunque dire che a condurre, anche quest’anno, ritroveremo la meravigliosa Bianca Guaccero. La bella pugliese è ormai alla guida di Detto Fatto da due anni, tre con questo che partirà a breve. Per lei, la prossima, sarà una stagione lavorativa davvero ricca di impegni e soddisfazioni. Tornerà in tv pure come attrice nella fiction, sempre made in Rai, Il medico della mala, insieme a Marco Bocci e altri bravissimi attori.

Per i fans più preoccupati quindi ribadiamo il concetto: Detto Fatto non è stato cancellato ma andrà in onda più in là!

Ma veniamo a noi e cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più riguardo alla messa in onda di Detto Fatto e come mai il day time non è ancora tornato su Rai 2.

Detto Fatto perché non va in onda? Ecco il motivo e la data di ripartenza con la Guaccero

Come abbiamo già visto, moltissimi programmi hanno ripreso il via e stanno riempiendo nuovamente i palinsesti della tv italiana. E allora perché Detto Fatto non è ancora ricominciato? La messa in onda è slittata, come vi abbiamo appena anticipato, a causa del Tour de France e del Giro d’Italia. Per quanto riguarda il Giro, sappiamo che la gara occuperà Rai 2 dal 3 ottobre fino al 25 dello stesso mese. Sarà per cui impossibile per Detto Fatto andare in onda, considerato il fatto che Il Giro d’Italia sarà trasmesso proprio a partire dal primo pomeriggio sullo stesso canale televisivo.

Quando andrà in onda Detto Fatto su Rai 2? Le ultime notizie

Viste le considerazioni, quello che pare più probabile in questo momento è che le nuove puntate di Detto Fatto ricomincino dal 26 di ottobre. Dunque, appena dopo la fine de Il Giro d’Italia. Ovviamente si attendono ancora delle conferme e qualcuno ipotizza addirittura la messa in onda su Rai 2 a partire dai primi di novembre. Comunque, al fianco della conduttrice Bianca Guaccero, anche in questa nuova stagione, rivedremo gli amatissimi tutor. Tra i volti noti, immancabili: Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Giampaolo Gambi.

Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sulle ultime di Detto Fatto.