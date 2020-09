La contessa de Blanck completamente nuda nella diretta di Pomeriggio 5

E’ successo qualcosa di davvero clamoroso nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 15 settembre 2020. Nel corso del programma di Barbara d’Urso, si stava parlando di quello che succede nella casa del Grande Fratello VIP 5 e degli agi riservati alla contessa Patrizia de Blanck, che ha una sua stanza privata nella quale dorme e non solo…E si cercava di capire cosa stesse facendo nella stanzetta, alle prese con gli abiti da scegliere. Mai nessuno però avrebbe potuto immaginare che la De Blanck sarebbe rimasta di lì a poco, praticamente nuda. Già perchè la contessa non era solo senza reggiseno ma era completamente senza intimo, ed è per questo che per una manciata di secondi, si sono potute ammirare le grazie della de Blanck.

LA CONTESSA DE BLANCK COMPLETAMENTE NUDA: IMMAGINI IN DIRETTA A POMERIGGIO 5

Panico in studio, Barbara d’Urso ha subito chiesto alla regia di staccare anche se ha precisato: “Noi non abbiamo nessuna colpa, la regia non è quella del programma, è quella della diretta del Grande Fratello VIP, ora mi immagino che panico tra chi lavora al reality” ha detto la conduttrice di Canale 5. Ma effettivamente, pochi avrebbero pensato che la De Blanck, sotto il vestito che indossa da questa mattina, non avesse praticamente nulla…

Per smorzare i toni Barbara ha fatto notare che è in ottima forma vista l’età ma non si è accorta che non si è visto solo il seno della contessa ma anche il resto, essendo completamente nuda!

“Voglio ribadire il concetto, mentre noi stavamo trasmettendo la diretta del Grande Fratello VIP sono andate in onda delle immagini della contessa de Blanck che si è completamente denudata” ha detto la d’Urso, al rientro dalla pubblicità, sottolineando che forse qualcuno dovrebbe avvisare la contessa che non ci si spoglia ovunque. E ha fatto notare anche che la colpa non è neppure di chi sta gestendo la regia del reality, visto che non ci si aspettava che sotto l’abito non avesse neppure la biancheria intima.

E’ davvero il caso di avvisare la contessa e farle capire che anche nella sua stanza ci sono le telecamere. Come reagirà qualora dovesse essere informata di quello che è successo nella diretta del programma?

Nel frattempo per chi se lo fosse perso, direttamente dai social arriva il video dello scandalo con le immagini della contessa desnuda

CONTENUTO CHOC: LA CONTESSA DE BLANCK SI METTE A NUDO DURANTE IL LIVE DI #POMERIGGIO5 #gfvip 😂😂✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️

Ed è solo il primo giorno che è nella casa!!! pic.twitter.com/tB9MrQuJ3O — Davide Moschetti (@DavideMoschetti) September 15, 2020

Cosa farà la contessa quando scoprirà quello che è successo nella diretta di oggi di Pomeriggio 5? A chi riserverà il suo famoso “vaffa”?