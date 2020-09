Patrizia de Blanck minaccia di lasciare il GF VIP 5: presenta il conto in confessionale

Mattinata complicata per gli autori del Grande Fratello VIP e per chi lavora a questa quinta edizione. Patrizia de Blanck sembra essersi svegliata con la luna storta, come si suol dire e ha intenzione di farsi sentire. “Mi hanno voluta qui nella casa e allora devono darmi quello che voglio” è una delle frasi che la contessa sta ripetendo da diversi minuti, come si può vedere dalla diretta del Grande Fratello VIP 5 del 15 settembre 2020. La contessa è pronta persino a lasciare il reality. Il motivo? Non ha gradito la sistemazione nella camera da letto e il materasso. La de Blanck spiega che ha dei problemi alla schiena, che i suoi medici le avevano consigliato di stare a riposo ma che lei ha comunque deciso di partecipare al reality perchè aveva dato la sua parola ma adesso però, pretende di essere accontentata. “Ragazzi io non ho la vostra età, ho le mie esigenze” ha detto la De Blanck dopo il suo ingresso in confessionale, dove se così possiamo dire, ha presentato il conto con le richieste. “La gente a casa mi vede che mi muovo come una scimmia nel letto con quel materasso, manco in prigione avrei dormito così male” ha continuato la contessa davvero delusa dopo questa prima notte passata in casa.

PATRIZIA DE BLANCK MINACCIA DI LASCIARE IL GRANDE FRATELLO VIP 5

E’ infuriata la contessa che non ha intenzione di trascorrere neppure un’altra notte come quella appena trascorsa. Racconta agli altri concorrenti che le hanno promesso un altro materasso. “Io chiedo solo un materasso da aggiungere” ha detto Patrizia che però non ha gradito neppure le luci accese nella casa. E siamo solo all’inizio…

Il primo giorno nella casa del Grande Fratello VIP 5 non procede bene neppure per Flavia Vento che sente la mancanza dei suoi cani e che è molto preoccupata per loro, per questo ha anche pensato di lasciare il reality.

Mentre Flavia sembra essersi calmata, la contessa continua la sua battaglia per il materasso e non solo: se non l’accontenteranno, lei se ne andrà!