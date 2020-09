Flavia Vento già in crisi al GF VIP 5 in lacrime: vuole lasciare la casa

Inizia tra le lacrime la mattina di Flavia Vento nella casa del Grande Fratello VIP 5. Il primo giorno è già una valle di lacrime. La soubrette è entrata nella casa del reality poche ore fa ma a quanto pare, vuole già uscire! Il motivo? Se ne parla anche nella puntata di Mattino 5 con un collegamento in diretta: Federica Panicucci si chiede come mai Flavia voglia andare via. E alla fine ecco che si scopre il motivo: a Flavia mancano moltissimo i suoi cani ed è preoccupata che possano stare poco bene senza di lei. La Vento, nella clip di presentazione di ieri, aveva spiegato di essere single, di non avere un uomo da oltre 10 anni ma di essere più che felice al fianco dei suoi adorati cani, ne ha 7 e vive insieme a loro. I concorrenti cercano di consolarla e di farle capire che i suoi cani stanno bene. “Ci penserà anche tua madre” le dice Matilde Brandi ma Flavia risponde: “A lei non frega nulla“.

FLAVIA VENTO IN LACRIME AL GF VIP 5: VUOLE LASCIARE LA CASA

“Sento che i miei cani hanno bisogno di me!” ha detto Flavia parlando dei suoi cani. “Per me è una vocazione, ormai io vivo solo per loro, sto sempre in ansia per i miei cani, io vivo per loro, anche se li lascio, loro sono abituati a stare con me. Si li ho lasciati con un mio amico, hanno un bellissimo recinto ma non sono io” ha continuato a ribadire Flavia Vento parlando con Tommaso Zorzi. “Secondo me mancano più loro a te che tu a loro” le ha detto l’influencer.

La Vento sembra essere inconsolabile e continua a piangere disperata perchè le mancano i suoi cani e non può farne a meno. “Non stare male perchè loro non stanno peggio di te, sei tu che soffri di più di loro” ha ribadito Tommaso Zorzi che è riuscito anche a far sorridere Flavia Vento.

Poi si parla del canto delle sirene e Flavia ritrova il sorriso anche se continua a pensare ai suoi cani.