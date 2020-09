Domenica Live ospiti 27 settembre 2020: una nuova busta choc per il GF VIP 5

Una nuova puntata di Domenica Live ci aspetta il 27 settembre 2020 e come sempre da Pomeriggio 5 è la stessa Barbara d’Urso a dare le anticipazioni relative agli ospiti. Questo pomeriggio la conduttrice ha mostrato, come capita sempre, la busta gialla choc. La d’Urso ha spiegato che nella busta ci sono delle rivelazioni molto importanti su un concorrente del Grande Fratello VIP 5, non si sa però di chi si tratti. Nessuna informazione infatti è stata data, potrebbe essere di nuovo la storia legata alla contessa Patrizia de Blanck e alla sua parentela con Mussolini?

Non ci resta che attendere la puntata di Domenica per scoprirlo ma intanto, ecco le anticipazioni con i nomi degli ospiti.

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI OSPITI: CICCIO GRAZIANI DOPO L’INCIDENTE

Tra gli ospiti della puntata di Domenica Live del 27 settembre 2020 ci sarà anche Ciccio Graziani che di recente ha avuto un brutto incidente. Ha infatti riportato delle importanti fratture e di questo parlerà insieme alla conduttrice nel pomeriggio della domenica di Canale 5. Milza ko, 11 costole rotte e sei vertebre fratturate, un bruttissimo incidente del quale l’allenatore parlerà proprio nella puntata di domenica del programma di Canale 5. E’ caduto in casa, pare abbia fatto un volo di sette metri.

A DOMENICA LIVE LA BUSTA CHOC PER IL GF VIP 5

Come vi abbiamo detto in precedenza, poco si sa sulla busta choc. Solo che contiene documenti che riguardano un concorrente del Grande Fratello VIP 5.

PER DOMENICA LIKE ECCO NADIA RINALDI

Dopo l’esibizione di Cristiano Malgioglio della passata settimana, questa domenica tocca a Nadia Rinaldi esibirsi. L’attrice vestirà i panni di Cristina Aguilera in Moulin Rouge. “Sarà un balletto cult” ha commentato sorridendo Barbara d’Urso che proprio nel salotto di Pomeriggio 5 oggi ospitava Nadia Rinaldi prontissima per questa esibizione. “Sarà sicuramente più elegante di quello sotto ipnosi” ha detto Nadia.

L’appuntamento quindi è sempre per domenica alle 17,10 circa, dopo una nuova puntata di DayDreamer-Le ali del sogno, con Domenica Live su Canale 5.