A U&D, il toccante racconto di Nicola commuove persino Armando: “Pesavo 30 kg, sono stato 5 anni in ospedale”

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 5 ottobre 2020 c’è stato un momento molto forte che ha visto Nicola protagonista. Il cavaliere nelle prime puntate non aveva dato una grande impressione ma ieri, ha provato a spiegare il perchè di tanti suoi errori ma anche il vero motivo per il quale molte cose raccontate dalle dame non corrispondono al vero. Nicola ha spiegato di aver avuto un bruttissimo incidente che lo ha tenuto 5 anni in ospedale. Non ha una relazione da tantissimi anni ma non solo, ha capito molto in quel drammatico periodo. Un racconto tanto forte quanto inaspettato quello che il cavaliere ha fatto nello studio di Canale 5. Così toccante che anche Armando, l’uomo che non deve chiedere mai, si è commosso, lasciando persino lo studio a causa delle lacrime per il racconto di Nicola.

Prendendosela con la donna con cui era uscito, Nicola dopo gli episodi delle prime puntate, vuole mettere i puntini sulle i:

Non mi mettere in bocca cose che non dico. Ti sei messa in macchina, mi hai abbracciato e io ho ti ho detto che non riuscivo ad abbracciare. E continuavi ad abbracciarmi. Ma l’hai capito che non ce la faccio, o no? Io faccio fatica, ho crisi di panico e di ansia e tu ora dici che io mi faccio abbracciare? Sono cinque anni che non tocco una donna. Non ti permettere, dici bugie! Mai mi permetterei di dire una cosa del genere a una donna.

IL TOCCANTE RACCONTO DI NICOLA A UOMINI E DONNE: 5 ANNI IN OSPEDALE

Nicola ha spiegato quello che è successo:

Ho avuto un incidente grave, mi ha levato dalla vita per cinque anni. Sono stato in ospedale per cinque anni, non riuscivo neanche ad allacciarmi le scarpe. Volevano amputarmi le gambe, tutti i medici dicevano che io non sarei mai più tornato alla vita. In quegli anni tutte le persone che mi erano vicino mi hanno abbandonato. Ho perso un sacco di soldi, sono diventato povero, pesavo quasi 30 kg, non riuscivo neanche a stare in piedi. Quindi io adesso faccio fatica quando una persona mi guarda o tende ad avvicinarsi a me, se lo fa solo per un aspetto estetico, perché so che per estetica a me si sono avvicinati quando pesavo 90 kg si sono allontanati quando ne pesavo 30. Sono venuto qua per cercare una persona che mi guardi dentro e non ci sto riuscendo perché ho un carattere difficile e non mi fido delle persone

E ancora:

Voglio riuscire a tornare a guardare tutte le persone con una faccia diversa. Quando esco di casa penso che tutti siano miei nemici e non riesco a voler bene alle persone, anche se non vedo l’ora di innamorarmi. Non ho nessuna donna fuori, ho finito una relazione quando dovevo sposarmi, ho fatto anche il corso dei fidanzati, ma non è andata bene. Ci sto mettendo tutto il cuore, ma se questi sono i presupposti, a me… faccio fatica. (..) Sono venuto qui per metterci la faccia, con tutti i miei difetti. Non sono un genio o luminare. (…)

Spiega come è oggi la sua vita e che cosa si aspetta: