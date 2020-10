Flavio Montrucchio e Alessia Mancini dalla loro cucina per E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Altri ospiti oggi per E’ sempre mezzogiorno e in collegamento ci sono Flavio Montrucchio e Alessia Mancini (foto). Bellissimi in diretta dalla loro cucina, quella che vediamo di continuo nelle dirette Instagram, nei video social di Alessia Mancini che è bravissima con i vari piatti e si diverte a mostrare le preparazioni ai suoi follower. Torta di patate speziata è la scelta dei Montrucchio ma in realtà sceglie lei, Flavio vorrebbe il gateau di patate, una ricetta salata. Salta fuori così chi comanda in cucina ma l’attore non ha dubbi: sua moglie comanda fino alla cucina: “Poi dal salone in poi comando io”. Non sono solo una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo ma sono anche un vero esempio d’amore. Sposati da ben 17 anni, ricorda Antonella Clerici. Hanno due figli, sono entrambi a scuola e Alessia Mancini sorride, sa che soprattutto in questo periodo è una gran fortuna: “Le mamme mi capiranno”.

ALESSIA MANCINI E FLAVIO MONTRUCCHIO FELICI DI VIVERE IN CAMPAGNA

Mentre seguono la ricetta della torta di patate di zia Cri per E’ sempre mezzogiorno raccontano che vivono in campagna. Flavio fa notare che abitano a poca distanza dai suoi suoceri, sorride e lascia intendere che per Alessia è una gran gioia. Hanno anche loro un orto e anche qui Montrucchio mette i puntini sulle “i”; l’orto lo cura lui. Mostrano alcuni ortaggi e si preparano anche a cucinare. Oggi cavolo nero dell’orto e minestrone, questo il pranzo per la famiglia. I figli tornando da scuola non saranno felicissimi ma fa bene e poi sembra che il lunedì molti italiani mangiano il minestrone dopo il gran pranzo della domenica.

Tanti gli ospiti che Antonella Clerici ha già ospitato a distanza nella sua cucina di E’ sempre mezzogiorno e dopo Alessia e Flavio domani ci sarà Mara Venier dalla sua casa.