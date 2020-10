Matilde Brandi in lacrime a Verissimo per il marito e per i genitori (Foto)

Dopo 35 giorni nella casa del GF Vip Matilde Brandi è uscita dal gioco e a Verissimo ha confidato che purtroppo lì è uscita la Matilde vera (foto). E’ ciò che vuole il pubblico, vedere come sono davvero i vip e lei è stata vera e lo è ancora ma sempre in lacrime, per Marco, suo marito, per la mamma e il papà che non ci sono più. “Sai che quando ero dentro ho sognato mia madre non riuscivo a prendere sonno e ho visto mia madre che era anziana ma stava bene e io le sono andata incontro, l’ho abbracciata e lei mi è morta in braccio e io non so cosa voleva dire in quel sonno forse che dovevo andare via tranquilla dalla casa, che ero stata sincera e andare via tranquillamente” confida Matilde Brandi a Silvia Toffanin. Non vorrebbe piangere ma ha ancora tante lacrime da tirare fuori. Suo padre è morto durante il lockdown, ne ha già parlato più volte.

MATILDE BRANDI ATTENDE UN TI AMO DEL MARITO

“Non ce l’ha fatta papà, mi dispiace perché non sono riuscita nemmeno a fargli il funerale. Mi ha sempre detto di andare a testa alta e di non avere paura di niente, di dire sempre la verità però sono contenta perché noi fratelli e tutti i parenti abbiamo letto ognuno una frase e noi siamo stati lì, abbiamo dormito con lui anche se era nella bara, è stato il funerale più bello. Ora stanno insieme. Loro si sono tanto amati, hanno fatto 60 anni di matrimonio, hanno anche litigato tanto. Mi hanno insegnato il rispetto per la famiglia che non si può mollare sempre al primo ostacolo, i figli devono crescere insieme al padre e alla madre però hanno anche litigato tanto”. Parla dei genitori Matilde Brandi ma a Verissimo tira fuori ciò che ha già fatto capire del rapporto con suo marito.

“Io non ho una famiglia perfetta perché non esiste però lotto ogni giorno perché si rimanga uniti, è importante che i figli crescano con il padre e la madre, è difficile non è sempre facile. Ci sia ama ma quando si sta tanti anni con un uomo ci sono anche i momenti difficili”. Suo marito non voleva partecipasse al GF, non voleva uscisse quello che è uscito: “Ma io sono così, gli attacchi ci sta è giusto ma io sono veramente così e ho litigato con chi proprio non dovevo litigare”.

Dopo il GF Vip è tornata a casa, Marco era un po’ preoccupato, pensava fosse triste. Matilde era invece felice di tornare dalla sua famiglia ma quel “ti amo” però non è ancora arrivato. Ha lasciato andare i suoi genitori, ha forse capito anche con quel sogno che deve sorridere.