Alice Fabbrica a Mattino 5 mostra lo scambio di messaggio con Andrea Zelletta

Non sappiamo ancora per quale motivo Andrea Zelletta ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 5 ma potrebbe essere, questa uscita, legata in qualche modo ad Alice Fabbrica e al fatto che la ragazza abbia deciso di rendere pubblici i messaggi che si sono scambiati. Come saprete una eventuale querela potrebbe essere presentata solo da Zelletta. Non sappiamo se il concorrente abbia deciso di lasciare la casa per tutelarsi dal punto di vista legale ma Alice Fabbrica, questa mattina, è stata ospite di Federica Panicucci. E nello studio di Mattino 5 ha mostrato i messaggi che si sarebbe scambiata con Andrea, anche dopo che il ragazzo si era fidanzato con Natalia Paragoni.

La conduttrice ha visto sul cellulare di Alice, lo scambio di messaggi intercorsi tra lei e Andrea, molti dei quali su Instagram, autentificati dalla spunta blu dell’ex tronista. In un messaggio, che risalirebbe al periodo post Uomini e Donne, e post Natalia quindi, Andrea scriverebbe alla Fabbrica per chiederle di vedersi, parlando di un qualcosa che era rimasto in sospeso. Ricordiamo che Andrea aveva detto nella casa del Grande Fratello di non aver sentito Alice dal 2015, ultima volta in cui si erano visti o che comunque non l’aveva mai contattata quando si era fidanzato con Natalia, giurando anche su sua madre.

ALICE FABBRICA A MATTINO 5 MOSTRA I MESSAGGI TRA LEI E ZELLETTA

Federica Panicucci conferma che nei messaggi c’è scritto quello che Alice aveva raccontato. La Fabbrica infatti, ricevendo i messaggi, aveva risposto ad Andrea che lei non ama mettersi in mezzo a una coppia e visto che era fidanzato, non era il caso di farsi sentire. “Hai ragione che sono fidanzato” le aveva scritto Andrea, nei messaggi che vengono mostrati a Mattino 5, confermando quindi le parole di Alice Fabbrica.

“Non posso leggere tutto per la privacy ma li sto vedendo, e sono tantissimi, lui ti chiede di uscire, poi un caffè” ha commentato Federica Panicucci dando una letta veloce alla chat intercorsa tra la Fabbrica e Zelletta.

Non solo messaggi su Instagram, ci sono anche gli audio su Whatsapp come conferma la stessa conduttrice.