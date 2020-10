Andrea Zelletta lascia la casa del GF VIP 5 per motivi personali: potrà rientrare?

Andrea Zelletta ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 5 per motivi personali: questo il comunicato stampa fatto pochi minuti fa dalla produzione del reality di Canale 5. Non si parla di motivi di salute per cui, pensando a quanto successo in passato ci viene in mente il caso di Daniele Bossari che aveva lasciato la casa in seguito alla morte del suo manager e grande amico. In quella occasione Bossari si era assentato per un giorno dalla casa del Grande Fratello, per partecipare al funerale del suo caro. Ma in questo caso le cose sono molto diverse, perchè se il motivo fosse legato alla sua famiglia, e non parliamo necessariamente di un lutto, potremmo immaginare che Andrea avrà comunque contatti con l’esterno e questo significa che dovrebbe poi stare in quarantena almeno dieci giorni prima di rientrare.

Da quello che abbiamo sentito nella diretta del GF VIP 5 sembra che gli altri concorrenti abbiano parlato delle difficili condizioni di salute del nonno di Andrea, che come saprete, è una delle persone a cui il modello, è più legato.

ANDREA ZELLETA LASCIA LA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 5

Non sappiamo quindi quello che potrà succedere ma a prescindere dal gioco, ci auguriamo appunto che non sia nulla di grave. Certo è difficile davvero immaginare quelli che potrebbero essere gli scenari successivi.

Con tutte le difficoltà causate dal covid 19, pensare che Andrea possa rientrare subito in casa, dopo aver magari raggiunto la sua famiglia a Taranto, è molto complicato. Sicuramente nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda domani, Alfonso Signorini saprà dare altri dettagli.

C’è anche da dire che Natalia Paragoni e i familiari di Andrea, nelle ultime ore hanno parlato di Alice Fabbrica, pur non citandola come se domani sera la ragazza avrà di nuovo delle cose da dire. Andrea potrebbe essere quindi uscito momentaneamente di casa per incontrare il suo legale e decidere come agire in sua tutela di fronte a questa situazione che tanto lo aveva turbato?