Andrea Zelletta pronto a querelare Alice Fabbrica chiede di parlare con il suo avvocato

A quanto pare Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello VIP 5 è diventato anche il consigliere dal punto di vista legale di tutti i concorrenti. Ha chiesto consiglio proprio a lui Andrea Zelletta che, dopo il confronto con Alice Fabbrica, ha ripensato per tutta la serata a quello che è accaduto. Non ha problemi, lo ribadisce, perchè sa di aver detto la verità ma non vuole in nessun modo che questa persona abbia visibilità per questa storia e continui a parlarne, ferendo chi resta fuori, la sua famiglia e Natalia Paragoni, la sua fidanzata. E così dopo la diretta, Andrea ha spiegato a Tommaso quelle che sono le sue paure e quello che vorrebbe fare.

ANDREA ZELLETTA VS ALICE FABBRICA: LA REAZIONE POST DIRETTA

Andrea Zelletta ha commentato quello che è successo nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 5 con queste parole:

Io sono dispiaciuto per Natalia. Lei ha il mio telefono tra le mani sempre. Prende l’iPhone quando vuole e non ci sono segreti tra me e lei. Ma è una roba schifosa, un’assurdità. Magari lei è a casa sua a guardare il programma con la sua famiglia o con la mia. Ti rendi conto di quello che è successo? Il mio pensiero è rivolto a chi è fuori. Io sono tranquillo con me stesso perché so che non ho fatto nulla, ma loro sono fuori e hanno assistito a quella scena.

Tommaso quindi, rispondendo alle domande di Andrea gli ha spiegato che una querela è qualcosa di personale per cui deve essere lui a farla. E allora Andrea ha pensato di contattare subito il suo avvocato:

Manco mi ricordo come si chiama. Ragazzi poi aiutatemi. Non voglio intossicarmi questa esperienza. Sono sereno, hai ragione Tommy non devo nominarla altrimenti le faccio un regalo. La posso querelare? La diffido? Quindi non può fare più il mio nome? Aiutatemi in questa cosa, non so come funziona. Io ho un avvocato, loro hanno il numero del mio legale, vado in confessionale e dico di chiamare l’avvocato. Dico di fare la diffida quindi?

E ancora:

Vado subito in confessionale a dire tutto. Ma pensa te questa cosa ha fatto. Ero così felice che vedevo le immagini della mia ragazza, che poi quando ho capito cosa succedeva…

Di tutta questa vicenda ci viene da dire solo una cosa: ma se Alice Fabbrica, ha mostrato i messaggi alla redazione del Grande Fratello VIP come ha ribadito, perchè, visto che Andrea aveva autorizzato a farlo, questi messaggi non sono poi stati mostrati in diretta? Per allungare il brodo ancora? Andrea ha diritto di difendersi, soprattutto perchè questa persona potrebbe continuare ad andare in tv a parlare mentre nessuno può smentirla.