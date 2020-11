Mara Venier ricorda Gigi Proietti: “Per Renzo Arbore è un dolore immenso”

La morte del grande Gigi Proietti oggi ha sconvolto tutti e per Mara Venier e Antonella Clerici non è semplice parlarne ad inizio puntata dallo studio di E’ sempre mezzogiorno. La Venier è in collegamento con la Clerici, l’idea era quella di parlare solo di cucina ma è impossibile non raccontare di Gigi Proietti, ognuno ha un ricordo legato a lui ma per Mara è tutto più complicato, lui era uno degli amici più cari di Renzo Arbore, suo compagno per 12 anni. Arbore a Storie Italiane ha confidato con la voce rotta dalle lacrime che è sconvolto, sotto shock per la morte di Proietti. Mara conferma tutto, addolorata: “Io di ricordi ne ho tanti, Gigi Proietti è stato un grande artista per tutti ma i miei ricordi sono privati. Credo per che Renzo sia un dolore immenso, è una bella botta per lui perché erano legatissimi”.

MARA VENIER RACCONTA L’AMICIZIA TRA ARBORE E PROIETTI

Durante i 12 anni vissuti con Arbore ha avuto modo di scoprire chi era davvero Proietti: “Tante cene, feste, compleanni passati insieme e poi loro si ritagliavano sempre il loro angolino dove cantare e finiva sempre così. C’era un’amicizia meravigliosa, stima professionale e Gigi era un uomo pieno di fascino”. Ricorda che all’inizio lei era in soggezione poi ha invece scoperto che era un uomo molto affabile e “normale” nella sua vita privata.

“E’ una grande perdita” ripete Mara Venier associandosi anche lei a chi chiede che il teatro Brancaccio di Roma sia intitolato a lui.

E’ un inizio puntata difficile per Antonella Clerici ma la presenza di Mara Venier ha risolto tutto nel modo migliore perché è vero che lo show deve continuare ma la notizia della morte di Gigi Proietti nel giorno del suo compleanno e in un periodo già così duro per tutti rende tutto così assurdo ma purtroppo reale.