Come sta Carlo Conti? Antonella Clerici e Gabriele Cirilli rispondono da E’ sempre mezzogiorno

Come sta Carlo Conti? Se lo chiedono tutti da quando il conduttore è stato contagiato dal Covid e soprattutto da quando è ricoverato in ospedale. Il pubblico è preoccupato e oggi Antonella Clerici e Gabriele Cirilli hanno rassicurato tutti ancora una volta. Entrambi sono in continuo contatto con Carlo Conti, la Clerici perché da sempre è una sua cara amica, Cirilli perché c’è ancora Tale e Quale Show da organizzare, ci sono le puntate del torneo. “Carlo sta meglio, ha bisogno di riposare” quindi l’amato conduttore Rai ancora ricoverato in ospedale sta bene, o meglio Antonella Clerici sottolinea che sta meglio, che quindi è in via di guarigione ma fa capire che non è stata una passeggiata. Tutto sotto controllo per lui che non si sa se venerdì potrà condurre in collegamento da casa la nuova puntata del suo spettacolo.

GABRIELE CIRILLI OSPITE IN COLLEGAMENTO PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

E’ Cirilli l’ospite di oggi di Antonella Clerici, collegato da casa e conferma che Carlo Conti sta bene e che è anche molto orgoglioso di come lui ha condotto l’ascensore di Tale e Quale Show. Venerdì scorso gli amici lo hanno sostituito, hanno fatto un gran lavoro Giorgio Panarello, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme ma ovviamene come ripete Cirilli è difficile imitare il padrone di casa.

Carlo Conti quindi sta meglio, è molto probabile che anche venerdì non lo vedremo in collegamento ma magari arriverà la sua telefonata.

Il compito di Antonella Clerici è ancora una volta quello di portare allegria, lo ripete a inizio puntata: “Anche noi viviamo momenti complicati, la regione da dove trasmettiamo è in lockdown, ma io penso di fare compagnia a tutti e soprattutto a chi si trova nella zona rossa. Sento che la mia missione è quella di farvi sorridere perché abbiamo bisogno anche di questo altrimenti si diventa matti”.